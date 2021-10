Ascoli Calcio, primo assist in campionato per Dionisi. Sabiri in campo dopo 162 giorni di assenza

di Redazione Picenotime

L'Ascoli è salito a quota 14 punti in classifica dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Lecce nell'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE) . I bianconeri hanno finora ottenuto 4 vittorie (con Cosenza, Perugia, Como ed Alessandria), 2 pareggi (contro Crotone e Lecce) e 2 sconfitte (nei match interni al cospetto di Benevento e Brescia), con una media punti di 1.75. Sono diventati 13 i gol realizzati ed 11 quelli subiti (quinta gara di fila con almeno una rete al passivo).

Per Atanas Iliev è arrivato il primo centro in maglia bianconera, il terzo complessivo in questo inizio di stagione. Il 27enne attaccante nato a Dobrich era infatti andato a segno con il Botev Plovdiv lo scorso 16 Agosto nel match pareggiato 1-1 sul campo del Botev Vratsa e poi aveva segnato in Italia-Bulgaria 1-1 a Firenze il 2 Settembre nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Primo assist in campionato per Federico Dionisi, arrivato alla nona presenza consecuiva da titolare tra Serie B e Coppa Italia. Il 34enne capitano bianconero, già autore di 5 gol, aveva realizzato anche l'assist per il gol di Tommaso D'Orazio alla "Dacia Arena" nell'incontro di Coppa Italia perso 3-1 contro l'Udinese lo scorso 13 Agosto. "Il gruppo fa la differenza, avanti tutti insieme. Senza paure ma con tanta voglia di fare", ha scritto Dionisi via social al termine della gara.

Prima presenza stagionale per Abdelhamid Sabiri, il cui contratto ad inizio Settembre è stato allungato fino al 30 Giugno 2023. Il fantasista tedesco, che il prossimo 28 Novembre compirà 25 anni, era assente da 162 giorni: ultima presenza in Ascoli-Cittadella 2-0, gara che il 7 Maggio 2021 regalò l'aritmetica certezza della salvezza al Picchio.

Resta positivo il ruolino di marcia di Andrea Sottil. Il 47enne tecnico piemontese, arrivato nel capoluogo piceno lo scorso 23 Dicembre al posto di Delio Rossi, ha finora diretto il Picchio in 32 match di Serie B. Il bilancio parla di 14 vittorie (8 in casa e 6 in trasferta), 10 pareggi (6 al "Del Duca" e 4 fuori) ed 8 sconfitte (4 tra le mura amiche ed altrettante lontano dalle Marche). Sono 52 i punti raccolti, con una media di 1,62 a partita. Durante la sua gestione i bianconeri hanno realizzato 40 reti e ne hanno incassate 35.