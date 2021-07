Ascoli Calcio, Pulcinelli: “Calcio ha bisogno di profonde riforme. Risorse ai club per arrivare ad autofinanziamento”

di Redazione Picenotime

Dopo averne parlato ieri attraverso il sito ufficiale dell'Ascoli (CLICCA QUI PER DETTAGLI), il patron bianconero Massimo Pulcinelli è tornato stamane sull'esclusione di Chievo, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese dai campionati di Serie B e Serie C confermata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. I 5 club hanno ancora l'ultima e residua speranza del ricorso al Tar del Lazio, ma si conferma un'evidente difficoltà del sistema calcio a causa della pandemia che ha ridotto le entrate nelle casse delle società professionistiche.



"Chievo, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese non ci sono più nel calcio professionistico. Da patron dell'Ascoli sento di augurare di tutto cuore a queste società di rialzarsi presto e di tornare nelle categorie professionistiche che ciascua di loro merita. A tutti i loro presidenti possono rinnovare la mia solidarietà. Veramente è con sommo dispiacere che li saluto - ha ribadito Pulcinelli sulle pagine del "Corriere dello Sport" -. E' un periodo duro e difficilissimo, sullo sfondo c'è la pandemia ma non soltanto. Tante aziende, anche al di fuori dal calcio, si trovano al cospetto di una crisi economica che non ha risparmiato proprio messuno. E se sono colpite le imprese anche di grosse dimensioni, figuriamoci le ferite che si possono aprire nel mondo del calcio - ha aggiunto il numero uno del club di Corso Vittorio Emanuele -. Tutto ciò fa riflettere sull'urgenza che il nostro mondo avverte di profonde riforme. Vedo il presidente federale Gravina all'opera, in modo intenso e determinato. Bisogna davvero agire per il bene del calcio, di tutto il calcio. B e C devono potersi mettere di più in mostra. Queste due leghe stanno facendo molto per guadagnare visibilità, vanno accompagnate con risorse per arrivare al traguardo dell'autofinanziamento. Che è la premessa indispensabile per non assistere, ogni estate, allo stillicidio di una società che non ce la fa e cade. Il traino di Gravina è fondamentale e va sostenuto. Il calcio però, tutto il calcio, deve essere partecipe: gli stati generali del nostro sport sono chiamati in causa per questo grande e non più rimandabile passaggio".