Precedenti Ascoli-Spal: ultime due sfide al ''Del Duca'' nel segno di Cacia e Perez

di Redazione Picenotime

venerdì 25 dicembre 2020

Ascoli e Spal si affronteranno nel pomeriggio di Domenica 27 Dicembre per la nona volta nella storia allo stadio "Del Duca". Gli otto precedenti sorridono ai bianconeri, con 3 vittorie, 4 pareggi ed un solo successo degli emiliani (11 gol per il Picchio, 7 per la Spal). L'ultimo incrocio nelle Marche risale al 10 Settembre 2016, quando Cacia nella ripresa replicò al vantaggio estense siglato da Pontisso. Si giocò di fronte ad oltre 5mila spettatori, pochi giorni dopo la prima terribile scossa di terremoto che causò tanti morti tra Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto. Ecco tabellino, pagelle, momenti chiave del match con il ricordo dell'allora capitano biancazzurro Nicolas Giani e la video intervista a fine gara al bomber bianconero Daniele Cacia.

ASCOLI-SPAL 1-1 (10 Settembre 2016)

ASCOLI (4-3-3): Lanni 6; Almici 6, Augustyn 7, Mengoni 7, Mignanelli 6; Bianchi 6, Hallberg 5,5 (46' Carpani 6,5), Cassata 6 (60' Favilli 6); Orsolini 6.5 (75' Jaadi 5.5), Cacia 6.5, Gatto 6. A disposizione: Ragni, Cinaglia, Pecorini, Felicioli, Addae, Perez. Allenatore: Aglietti 6

SPAL (3-5-2): Meret 6.5; Gasparetto 6, Giani 6.5, Cremonesi 6.5; Lazzari 6.5, Arini 6, Pontisso 7.5 (64' Spighi 6), Schiattarella 6 (60' Del Grosso 6), Mora 6.5; Antenucci 6, Zigoni 5.5 (52' Cerri 6). A disposizione: Branduani, Silvestri, Vicari, Beghetto, Grassi, Finotto. Allenatore: Semplici 6

Arbitro: Marini di Roma 5

La penultima gara nell'impianto piceno tra Ascoli e Spal risale all'8 Febbraio 2015 nel girone B di Lega Pro, quando la squadra allenata da Petrone superò 2-1 i biancazzurri di Semplici (gol di Fioretti nel primo tempo, rimonta bianconera nella ripresa con rete di Altinier e rigore di Perez). Ecco il tabellino, le pagelle, gli highlights di quella partita e le interviste a fine gara ai calciatori bianconeri Leonardo Perez e Daniele Mori ed al portiere spallino Marco Albertoni.

ASCOLI-SPAL 2-1 (8 Febbraio 2015)

ASCOLI: Lanni 7, Avogadri 6.5 (66' Nardini 6), Dell'Orco 5, Altobelli 6, Mori 7 (77' Cinaglia sv), Pelagatti 6, Mustacchio 6, Addae 4, Altinier 7 (66' Perez 7.5), Grassi 6, Carpani 6. A disposizione: Ragni, Pirrone, Berrettoni, Gualdi. Allenatore: Petrone 6.5

SPAL: Albertoni 6, Lazzari 7, Silvestri 4.5, Capece 6, Gasparetto 5.5, Cottafava 6, Nava 6.5 (82' Finotto sv), Gerbaudo 6 (59' Landi 5.5), Fioretti 7 (71' Rovini 6), Di Quinzio 6.5, Zigoni 6. A disposizione: Ranieri, Aldrovandi, Bellemo, Giani. Allenatore: Semplici 6

Arbitro: Proietti di Terni 5

Reti: 22' Fioretti, 55' Altinier, 74' rig. Perez

Precedenti Ascoli-Spal al "Del Duca"

Serie B 2016/2017. Ascoli-Spal 1-1

Lega Pro 2014-2015. Ascoli-Spal 2-1

Serie B 1992-1993. Ascoli-Spal 0-0

Serie B 1976-1977. Ascoli-Spal 2-2

Serie B 1973-1974. Ascoli-Spal 3-0

Serie C 1971-1972. Ascoli-Spal 2-1

Serie C 1970-1971. Ascoli-Spal 1-2

Serie C 1969-1970. Ascoli-Spal 0-0