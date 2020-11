Precedenti Venezia-Ascoli, bianconeri a secco di punti nelle ultime apparizioni in Laguna

di Redazione Picenotime

martedì 24 novembre 2020

Venezia e Ascoli si affronteranno per la decima volta in Serie B nel match in programma Sabato 28 Novembre alle ore 14 allo stadio "Penzo" per la nona giornata di andata del torneo cadetto 2020/2021. I precedenti sorridono ai lagunari, con 6 successi, 2 pareggi (l'ultimo il 7 Novembre 2004, 1-1 con gol di Bucchi e dell'argentino Erpen) ed una sola vittoria dell'Ascoli il 7 Febbraio 1993 grazie ad una rete del centravanti tedesco Bierhoff.



L'ultima sfida in Veneto risale allo scorso 26 Giugno quando gli arancioneroverdi si imposero 2-1 grazie ai gol di Aramu e Firenze (rete dei marchigiani siglata da Scamacca su assist di Ninkovic). Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

VENEZIA-ASCOLI 2-1 (26 Giugno 2020)

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini 5.5; Fiordaliso 6, Casale 6.5, Ceccaroni 6, Molinaro 6; Vacca 6 (59' Caligara 6), Fiordilino 6, Maleh 7 (76' Lollo 6); Aramu 6.5 (27' Firenze 6.5); Longo 6 (76' Modolo 6), Capello 6.5 (59' Zigoni 6). A disposizione: Pomini, Bertinato, Lakicevic, Marino, Riccardi, Zuculini, Montalto. Allenatore: Dionisi 6.5

ASCOLI (3-4-2-1): Leali 5.5; Gravillon 6.5, Brosco 5.5, Ranieri 6.5; Andreoni 6, Cavion 5.5 (78' Costa Pinto 6), Brlek 5.5 (68' Eramo 5.5), Sernicola 6.5 (68' Padoin 5.5); Morosini 5.5 (78' Trotta 5.5), Ninkovic 6 (59' Troiano 5.5); Scamacca 7. A disposizione: Marchegiani, Novi, Ferigra, Valentini, De Alcantara, Petrucci, Matos. Allenatore: Dionigi 5.5

Arbitro: Fourneau di Roma1 6.5

Reti: 8' Aramu, 24' Scamacca, 66' Firenze

Espulso a fine gara Gravillon

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE PARTITA





Il penultimo precedente è datato 8 Dicembre 2018, quando davanti ad oltre 500 tifosi bianconeri la squadra di Vivarini venne sconfitta 1-0 dai veneti guidati da Zenga in virtù di un gol nel finale di Citro (poco prima espulso Rosseti). Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

VENEZIA-ASCOLI 1-0 (8 Dicembre 2018)

VENEZIA (4-3-3): Vicario 6; Zampano 6.5, Andelkovic 6, Domizzi 6.5, Bruscagin 6; Bentivoglio 6, Schiavone 6.5, Pinato 5.5 (75' Litteri 6.5); Marsura 6 (66' Citro 7), Vrioni 7 (86' Segre sv), Di Mariano 6.5. A disposizione: Lezzerini, Cernuto, Garofalo, Coppolaro, Zennaro, St Clair, Migliorelli, Fabiano, Geijo. Allenatore: Zenga 7

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni 7; Kupisz 5, Brosco 5.5, Valentini 5, D'Elia 5.5; Addae 6.5 (85' Beretta sv), Troiano 5.5, Frattesi 6; Cavion 5.5; Ngombo 5 (59' Rosseti 4), Ardemagni 5.5. A disposizione: Perucchini, Bacci, Scevola, De Santis, Padella, Quaranta, Vignati, Parlati, Carpani, Casarini. Allenatore: Vivarini 5.5

Arbitro: Di Martino di Teramo 6

Rete: 83' Citro

Espulso: 73' Rosseti

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE PARTITA





Il terzultimo precedente in terra veneta tra le due squadre risale al 10 Marzo 2018, quando gli arancioneroverdi di Inzaghi superarono 1-0 i bianconeri di Cosmi grazie ad un rigore ad inizio ripresa di Geijo concesso dall'arbitro Piccinini per un contatto in area tra Martinho e Falzerano. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

VENEZIA-ASCOLI 1-0 (10 Marzo 2018)

VENEZIA (5-3-2): Audero 6; Frey 6, Andelkovic 6.5, Modolo 6.5, Domizzi 6.5, Garofalo 6; Falzerano 7 (85' Firenze sv), Stulac 6.5, Pinato 6.5; Geijo 7 (83' Zigoni sv), Litteri 6. A disposizione: Gori, Cernuto, Bruscagin, Zampano, Del Grosso, Suciu, Bentivoglio, Soligo, Fabiano, Marsura. Allenatore: Inzaghi 6.5

ASCOLI (3-5-2): Agazzi 6; De Santis 5, Mengoni 6, Cherubin 5.5; Mogos 5, Addae 5.5, Buzzegoli 5.5 (52' Kanoute 5), Carpani 5.5, Martinho 4 (75' Mignanelli 5); Ganz 5 (63' Rosseti 5), Monachello 5.5. A disposizione: Venditti, Padella, Gigliotti, Pinto, D'Urso, Baldini, Lores Varela, Clemenza, Ventola. Allenatore: Cosmi 5

Arbitro: Piccinini di Forlì 5.5

Rete: 47' rig. Geijo

Espulsi: 81' De Santis, 86' Cosmi

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE PARTITA