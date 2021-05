Ascoli Calcio, Caligara fondamentale nel rush finale di stagione. Rientro a Cagliari e valutazioni sul futuro

di Redazione Picenotime

giovedì 20 maggio 2021

Fabrizio Caligara è risultato decisivo nel girone di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021, in particolar modo nel rush finale che ha permesso all'Ascoli di ottenere la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo.

Il 21enne centrocampista piemontese, arrivato in prestito secco dal Cagliari lo scorso 1° Febbraio, ha collezionato 15 presenze per un totale di 888 minuti in campo, partendo sempre dal primo minuto nelle ultime 7 gare contro Vicenza, Monza, Spal, Empoli, Reggina, Cittadella e Chievo.

La sua media voto Picenotime.it è di 6.03 ed ha saputo dare il là sia al gol di Federicio Dionisi nel 2-0 interno con la capolista Empoli che alla magnifica rete di Abdelhamid Sabiri al "Granillo" di Reggio Calabria. Ha calciato 15 verso la porta centrando in 4 occasioni lo specchio. E' stato ammonito in 4 circostanze ed è stato espulso nel match perso 1-0 contro la Reggiana al "Mapei Stadium-Città del Tricolore" lo scorso 14 Febbraio.

Il contratto di Caligara con il Cagliari scade il 30 Giugno 2023. Il suo agente Luca Ariatti (ex centrocampista bianconero nella stagione 1998/1999) parlerà nei giorni a venire con i massimi dirigenti rossoblù per capire se il club del presidente Tommaso Giulini, dopo aver conquistato la salvezza, intenderà puntare in maniera importante sul ragazzo nella prossima stagione oppure si andrà a creare l'opportunità per una nuova esperienza in prestito.