Ascoli Calcio, Pinna pronto a diventare bianconero. Di Francesco non lo convoca per il ritiro in Toscana

venerdì 08 gennaio 2021

Simone Pinna si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Ascoli. Il 23enne terzino destro sardo non risulta infatti nella lista dei convocati del tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco per il mini-ritiro in Toscana in preparazione del match di campionato contro la Fiorentina in programma Domenica 10 Gennaio alle ore 18 allo stadio "Franchi". Il ragazzo, legato al club rossoblù da un contratto fino al 30 Giugno 2022, è atteso nel capoluogo piceno nella giornata di Lunedì 11 Gennaio per visite mediche e tamponi. Il trasferimento è stato impostato con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.



SCHEDA SIMONE PINNA

Pinna, nato ad Oristano il 17 Ottobre 1997, alto 172 centimetri, destro naturale, esplosivo e dotato di grande temperamento, quest'anno non è mai stato utilizzato in gare ufficiali dal Cagliari. E' stato in panchina in 9 occasioni risultando indisponibile da metà Ottobre a metà Novembre per un problema al legamento collaterale del ginocchio destro che ha completamente superato. A Cagliari si è allenato per 4 mesi con il 21enne attaccante esterno Riccardo Sottil, figlio dell'attuale allenatore dell'Ascoli Andrea. Nella stagione 2019/2020 ha giocato una gara in A contro il Brescia con i rossoblù poi a Gennaio è stato girato in prestito all'Empoli con cui ha disputato 5 gare in Serie B (spezzone finale nel match perso 1-0 dagli azzurri al "Del Duca" lo scorso 17 Luglio) per un totale di 210 minuti in campo. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha collezionato 107 presenze con 4 assist con la maglia dell'Olbia tra Serie C (87 match) e Serie D (16 partite). Con la Primavera del Cagliari ha collezionato in totale 26 presenze ed 1 gol, mentre con la prima squadra ha giocato da titolare il match di Coppa Italia vinto 2-1 con il Chievo il 18 Agosto 2019.