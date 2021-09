di Redazione Picenotime

domenica 05 settembre 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Luigi Giandomenico ha commentato il pareggio per 1-1 contro l'Atletico Azzurra Colli al "Via Tevere" di Castel di Lama nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia Marche (CLICCA QUI PER TABELLINO).