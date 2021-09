Coppa Italia Marche: Atletico Ascoli-Azzurra Colli 1-1, Mariani Gibellieri replica a Fazzini

di Redazione Picenotime

domenica 05 settembre 2021

L'Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 oggi pomeriggio contro l'Atletico Azzurra Colli allo stadio comunale di "Via Tevere" a Castel di Lama nella gara d'andata dell'edizione 2021/2022 della Coppa Italia Marche.

Dopo un primo tempo con diverse occasioni da gol da ambo le parti ci pensa Fazzini a metà della ripresa a sbloccare la situazione con una bellissima conclusione dai 20 metri. La squadra di Giandomenico attacca a testa bassa e trova il meritato pari nel finale con una precisa rasoitata dal limite dell'area del neoentrato Mariani Gibellieri.

"E' stata una partita un po' particolare, abbiamo avuto 3/4 occasioni nel primo tempo ma loro si coprivano bene e ripartivano mettendoci in difficoltà. Dovevamo essere più bravi nel palleggio e nelle giocate - ha dichiarato mister Giandomenico al termine della gara -. Nella ripresa siamo andati un po' meglio ma bisogna migliorare molto. E' la prima gara ufficiale e c'è tempo per lavorare e farci trovare pronti all'inizio del campionato contro l'Urbania. Sono contento per i ragazzi che sono entrati e hanno fatto bene, la loro crescita fa parte del nostro progetto".

TABELLINO



ATLETICO ASCOLI-ATLETICO AZZURRA COLLI 1-1

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Albertini; Cifani (34'st Mariani Gibellieri), Raffaello, Natalini, Felicetti (25'st Filipponi); Capponi (26'st Mattei) Vechiarello, Gabrielli; E. Mariani, Traini (26'st Carillo), Giovannini (40'st Marini). A disposizione: David, Nicolosi, Panichi, Galli. Allenatore: Giandomenico

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Marani; Nervini, Sosi, Filipponi, Vallorani; Alfonso, Sorci (47'st Santoni), Pagliuca (36'st Renzi); Fazzini, Ciabuschi (30'st Filiaggi) Del Marro (11'st Albanesi). A disposizione: Pompei, Toscani, Mucci, Zadro, Gagliardi. Allenatore: Amadio

Arbitro: Rogani di Macerata

Reti: 20'st Fazzini (AAC), 46'st Mariani Gibellieri (AA)

Ammoniti: Nervini, Filipponi (AAC), Vechiarello, Giovannini, Gabrielli (AA).