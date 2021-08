Atletico Ascoli, si separano consensualmente le strade con il portiere Melillo

di Redazione Picenotime

sabato 28 agosto 2021

L'Atletico Ascoli annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Vincenzo Melillo (classe 1986, ex Ascoli) in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza Marche 2021/2022.

Ecco il comunicato ufficiale del sodalizio ascolano: "Le strade di Vincenzo Melillo e dell'Atletico Ascoli si separano in maniera consensuale. La società augura al ragazzo le migliori fortune per il prosieguo della sua lunga carriera e lo ringrazia per l'impegno di queste settimane di lavoro".