Coppa Italia Eccellenza Marche: in notturna la prima gara dell'Atletico Ascoli con il Porto d'Ascoli

di Redazione Picenotime

lunedì 05 ottobre 2020

L'Atletico Ascoli comunica, come da Comunicato Ufficiale n°33 del 2 Ottobre 2020, che la prima gara di Coppa Italia Eccellenza in calendario contro la SSD Porto d'Ascoli SRL inizialmente prevista per il 7 Ottobre alle ore 15:30, si disputerà nella stessa giornata con orario diverso, ovvero alle 20:30. Il match si svolgerà presso il Campo Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno. Come specificato nello stesso comunicato, "si ricorda che al momento (fino a tutto il 7 Ottobre 2020) la partecipazione del pubblico NON è consentita, su tutto il territorio nazionale, alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione".