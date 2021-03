Atletico Ascoli, attacco rinforzato con l'ingaggio del 26enne Mauro Iori

di Redazione Picenotime

L'Atletico Ascoli rinforza ulteriormente il proprio reparto di attaccanti ingaggiando il 26enne Mauro Iori in vista della ripresa del campionato di Eccellenza Marche. Domenica 11 Aprile i ragazzi di mister Antonio Aloisi, alle ore 16, saranno impegnati sul campo dell'Atletico Azzurra Colli per il primo impegno del girone B.







Ecco il comunicato ufficiale del sodalizio piceno: "L’Atletico Ascoli comunica di essersi aggiudicata le prestazioni dell’attaccante Mauro Iori, proveniente dal Potenza Picena Calcio in Promozione. Nato a Camerino il 26 aprile 1995, dopo due stagioni in Eccellenza a Tolentino inizia a girovagare per le Marche facendo tappa a Corridonia, Muccia, Sangiustese e Lorese.Nel 2017/18 a Camerino in Promozione realizza 11 reti, aumentando il proprio bottino personale nella stagione successiva andando in gol 15 volte. Nello scorso campionato ha militato nel Potenza Picena, sempre in Promozione, mettendo a referto ben 17 marcature prima che il campionato venisse fermato per il Covid- 19. La società rivolge un grande in bocca al lupo a Mauro per la sua nuova esperienza con il club piceno".