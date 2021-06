Atletico Ascoli, Aloisi: ''Con la Sangiustese dobbiamo fare il nostro dovere e sperare''

di Redazione Picenotime

sabato 05 giugno 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Antonio Aloisi ha presentato il match con la Sangiustese in programma domani pomeriggio alle ore 16:30 allo stadio comunale "La Croce" di Montegranaro per la decima ed ultima giornata del girone B del campionato di Eccellenza Marche. Arbitrerà l'incontro Andrea Giordani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Luca Bianchi e Simone Giacomucci, entrambi della sezione di Pesaro.







"In quattro giorni abbiamo dilapidato il lavoro di sette mesi. Il morale del gruppo ha risentito di queste due partite ma ora dobbiamo ritrovare le forze e terminare nel migliore dei modi. Dobbiamo fare il nostro dovere, giocare una bella partita e sperare che arrivino buone notizie dagli altri campi - ha dichiarato Aloisi -. Ho rivisto le partite, sicuramente sono stati gli episodi a spostare gli equilibri. Il primo rigore era evitabilissimo mentre il secondo non mi è sembrato così netto. Detto questo non riesco a capacitarmi del fatto che in sette partite abbiamo preso cinque gol e nelle ultime due ben sei reti. Questo mi rammarica, l’atteggiamento dei ragazzi non è stato forse perfetto, e ad ogni errore di disattenzione siamo stati puniti. Non è il momento di fare processi ma terminato il campionato tireremo tutti una linea, lo farà la società, come lo farò io. Domani dobbiamo fare il nostro dovere, impegnandoci al massimo. Non ho dovuto stimolare i ragazzi perché credo che la squadra abbia la forza di capire questo. Dobbiamo dare tutto anche per onorare una società che è stata sempre presente e che merita rispetto per tutto quello che ha fatto per noi”.