Coppa Italia Marche: Montefano-Atletico Ascoli 0-1, Traini va a segno in pieno recupero

di Redazione Picenotime

mercoledì 27 ottobre 2021

L'Atletico vinto 1-0 in extremis contro il Montefano allo stadio comunale "Dell'Immacolata" nella prima giornata del girone 2 di Coppa Italia Marche. Decisivo un gol nel quarto minuto di recupero di Traini che sfrutta al meglio un cross basso dal fondo di Capponi. Tre punti preziosi per la compagine picena in vista del prossimo impegno di Coppa con il Grottammare. Nel campionato di Eccellenza Marche la squadra di Giandomenico ospiterà invece il Fabriano Cerreto Domenica 31 Ottobre.





TABELLINO

MONTEFANO-ATLETICO ASCOLI 0-1

MONTEFANO (4-3-3): Bentivogli; Cionchetti, Monaco (46' Micucci), Orlietti, Galassi; Guzzini, Alla, Camilloni F (68' Gigli); Bonacci (46' Kerjota), Storani (46' Palmucci), Camilloni M (77' Volponi). A disposizione: Rocchi, Cecchini, Demaj. Allenatore: Menghini

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): David; Ambanelli, Natalini, Felicetti, Filipponi; Mattei (75' Gabrielli), Mariani Gibellieri (83' Giampieri), Capponi; Marini (69' Carillo), Garbujo (61' Cinaglia), Giovannini (51' Traini). A disposizione: Albertini, Lanza, Sosi, Galli. Allenatore: Giandomenico

Arbitro: Rossetti di Ancona

Rete: 94' Traini

Ammoniti: Mariani Gibellieri (A), Micucci (M).