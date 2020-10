Eccellenza Marche: Porto d'Ascoli-Atletico Ascoli 0-1, è di Iachini la firma sul secondo successo

di Redazione Picenotime

domenica 25 ottobre 2020

L'Atletico Ascoli espugna il Campo "Ciarrocchi" di San Benedetto del Tronto superando 1-0 il Porto d'Ascoli nella quinta giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche.



Nella prima frazione padroni di casa pericolosi con Schiavi e Battista, gli ascolani invece si rendono insidiosi dalle parti del portiere Testa prima con Giovannini e poi con due conclusioni di Iachini. Ad inizio ripresa il Porto d'Ascoli colpisce una traversa con Rossi, poi al 67' Filiaggi sfiora il palo in scivolata. Al minuto 82 l'azione che decide il match: Vallorani dalla destra scodella per Iachini che controlla alla perfezione e supera Testa. Nel finale il neoentrato Gragnoli centra l'incrocio dei pali su calcio di punizione. Al triplice fischio finale risuona il boato dei tifosi piceni presenti al "Ciarrocchi" che applaudono i ragazzi per la bella prestazione e per la seconda vittoria consecutiva. Un successo cercato, voluto e meritato perchè dedicato a mister Aloisi, al ds Marzetti ed al preparatore dei portieri Scaramucci, impossibilitati per causa di forza maggiore ad essere in campo.

Diventano così 7 i punti in classifica dell'Atletico Ascoli che però ora, al pari di tutte le squadre dilettantistiche, dovrà subire un nuovo stop di almeno un mese dopo il nuovo Dpcm del Governo per il contenimento dell'emergenza Coronavirus.





TABELLINO

PORTO D'ASCOLI-ATLETICO ASCOLI 0-1

PORTO D'ASCOLI: Testa, Orsini, Pasqualini, Petrini, Passalacqua, Schiavi (39'st Mattioli), Rossi (c), De Cesare, Shiba, Battista, Evangelisti. A disposizione: Cannella, Traini, Abbaticchio, Vannicola, Centi, Massi, Mattioli, Ruggieri. Allenatore: Ciampelli

ATLETICO ASCOLI: Di Nardo, Vallorani, Nicolosi, Santoni, Filipponi (c), Natalini, Nociaro, Ciarmela, Filiaggi (29'st Gragnoli), Giovannini (23'st Mariani), Iachini (40'st Mattei). A disposizione: Albertini, Calvaresi, Felicetti, Raffaello, Mattei, Panichi, Marini, Mariani E., Gragnoli. Allenatore: Mauro Iachini

Arbitro: Matteo Santinelli di Bergamo

Assistenti: Giacomo Ielo di Pesaro e Simone Tidei di Fermo

Reti: 37'st Iachini (AA)

Ammoniti: 22'pt Rossi (PdA), 37'pt Giovannini (AA), 7'st Nociaro (AA), 41'st Di Nardo (AA)

Angoli: 4-3

Note: Porto d'Ascoli in muta blu navy con rifiniture bianche e portiere in muta gialla; Atletico Ascoli in muta arancione con rifiniture bianconere e portiere in maglia bianca a scacchi azzurri con maniche azzurre, pantaloncini e calzettoni azzurri. Campo sintetico, temperatura 19 °C.

ECCELLENZA MARCHE 5° TURNO: SAN MARCO SERVIGLIANO-MONTEFANO (rinviata), PORTO D'ASCOLI-ATLETICO ASCOLI 0-1, MARINA-FABRIANO CERRETO 1-0, JESINA-URBINO (rinviata), FORSEMPRONESE-ATLETICO GALLO 2-1, VIGOR SENIGALLIA-GROTTAMMARE 1-1, BIAGIO NAZZARO-SANGIUSTESE 0-0, ANCONITANA-VALDICHIENTI PONTE 0-0, ATLETICO AZZURRA COLLI-URBANIA 1-2

CLASSIFICA

10 MARINA

8 ATLETICO AZZURRA COLLI

8 BIAGIO NAZZARO

8 FORSEMPRONESE

8 VIGOR SENIGALLIA*

7 ATLETICO GALLO

7 ATLETICO ASCOLI

6 SAN MARCO SERVIGLIANO*

6 URBANIA**

6 VALDICHIENTI PONTE

5 PORTO D'ASCOLI

5 FABRIANO CERRETO

5 ANCONITANA*

4 JESINA*

4 SANGIUSTESE**

3 GROTTAMMARE

2 MONTEFANO**

1 URBINO**

* Jesina, San Marco Servigliano, Anconitana e Vigor Senigallia una gara in meno

** Urbino, Urbania, Montefano e Sangiustese due gare in meno

PROSSIMO TURNO: VALDICHIENTI PONTE-MARINA, URBANIA-BIAGIO NAZZARO, SANGIUSTESE-SAN MARCO SERVIGLIANO, MONTEFANO-ANCONITANA, URBINO-ATLETICO AZZURRA COLI, GROTTAMMARE-FORSEMPRONESE, FABRIANO CERRETO-VIGOR SENIGALLIA, ATLETICO GALLO-PORTO D'ASCOLI, ATLETICO ASCOLI-JESINA