Atletico Ascoli, la Forsempronese vince 2-0 ed elimina la squadra di Aloisi in semifinale

di Redazione Picenotime

domenica 13 giugno 2021

L'Atletico Ascoli è stato sconfitto 2-0 dalla Forsempronese allo stadio comunale "Bonci" di Fossombrone nella semifinale in gara secca del campionato di Eccellenza Marche. Gli ascolani di Aloisi giocano un grande match e creano diverse occasioni da gol ma devono cedere il passo ai cinici padroni di casa di mister Fucili.

L'Atletico gestisce il match ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa. La punizione di Pandolfi colpisce la barriera, Marongiu non si accontenta del corner e in acrobazia mette in mezzo un pallone che Albertini non trattiene e Barattini insacca in rete a porta vuota. Il gol non ferma i ragazzi di Aloisi con Mariani che sfiora il palo al 33' ma la Forsempronese gestisce fino alla fine del primo tempo. La ripresa di apre con un'altra azione di Mariani che si accentra e lascia partire un sinistro deviato che si stampa sul palo. Al 51' però è la Forsempronese a raddoppiare, cross di Zingaretti con Pagliardini che controlla di petto e non lascia scampo ad Albertini. Al minuto 53 corner di Ciarmela e Filipponi da ottima posizione non centra lo specchio della porta. Girandola di cambi con gli ospiti che ci provano ma regge il muro dei padroni di casa che anzi provano ad arrivare al tris con un tiro di Zingaretti che trova pronto Albertini.

Si infrange quindi il sogno Serie D dell'Atletico Ascoli mentre la Forsempronese approda alla finalissima dove affronterà in campo neutro il Porto d'Ascoli che ha avuto la meglio per 2-1 contro l'Atletico Gallo dopo i tempi supplementari.

CLICCA QUI PER DICHIARAZIONI MISTER ALOISI POST GARA











TABELLINO

FORSEMPRONESE-ATLETICO ASCOLI 2-0

FORSEMPRONESE (4-3-3): Piagnerelli; Marongiu, Camilloni, Rovinelli (44'st UrsO), Zandri; Conti (37'st Benedetti), Pandolfi (42st Bucchi), Zingaretti; Pagliardini (27'st Procacci), Barattini (35'st Pagliari), Paradisi. A disposizione: Chiarucci, Ciampiconi, Arcangeletti, Cecchini. Allenatore: Fucili

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Albertini; Vallorani, Filipponi, Natalini, Nicolosi; Mariani Gibellieri (12'st Nociaro), Proesmans (12'st Iachini; 21'st Iori), Gabrielli; Mariani, Adami (30'st Filiaggi), Ciarmela (12'st Raffaello). A disposizione: Zoldi, Calvaresi, Felicetti, Santoni. Allenatore: Aloisi

Arbitro: Racchi di Ancona

Reti: 24'pt Barattini (F), 6'st Pagliardini (F)

Ammonizioni: Adami (A), Paradisi (F), Filipponi (A), Filiaggi (A), Piagnerelli (F)