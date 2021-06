Forsempronese-Atletico Ascoli 2-0, Aloisi: “Siamo stati un po' sfortunati ma accettiamo verdetto del campo”

di Redazione Picenotime

domenica 13 giugno 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Antonio Aloisi ha parlato allo stadio "Bonci" di Fossombrone al termine della semifinale in gara unica del campionato di Eccellenza Marche persa 2-0 contro la Forsempronese (CLICCA QUI PER TABELLINO E CRONACA).



"Abbiamo iniziato bene la partita con l'approccio giusto, creando qualcosa di interessante nei primi minuti - ha dichiarato Aloisi -. Poi loro, nella parte centrale del primo tempo, ci hanno messo in difficoltà con un paio di corner ed in seguito c'è stata un'incertezza del nostro portiere che può capitare nell'arco di una gara. All'inizio della ripresa abbiamo avuto l'occasione per pareggiare ma il palo ci ha negato una gioia che i ragazzi avrebbero meritato. Ci è mancata l'imprevedibilità di Giovannini che purtroppo era squalificato, è inutile comunque parlare degli assenti, chi è sceso in campo oggi ha fatto il suo. Siamo stati anche un po' sfortunati ma bisogna accettare il risultato del campo e fare i complimenti ad una Forsempronese che ha confermato di essere una squadra molto quadrata. Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, abbiamo portato avanti un campionato di livello. Ringrazio lo staff e tutte le persone che stanno dietro le quinte perchè fanno un grande lavoro. Futuro? Al momento sono abbastanza amareggiato e non è tra i miei primi pensieri. Il bilancio della stagione resta assolutamente positivo, sarà poi chi di dovere a fare le proprie considerazioni. Abbiamo avuto un momento di difficoltà nel finale di campionato che siamo comunque riusciti a recuperare nell'ultima partita con la Sangiustese giocandoci poi questa semifinale a Fossombrone a viso aperto".