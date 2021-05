Atletico Ascoli, Iachini: ''Colli compagine quadrata che non molla mai, daremo battaglia''

di Redazione Picenotime

venerdì 14 maggio 2021

Il centrocampista dell'Atletico Ascoli Jari Iachini ha presentato il match contro l'Atletico Azzurra Colli in programma Domenica 16 Maggio alle ore 16:30 allo stadio "Giovanni Manari" per la sesta giornata del girone B di Eccellenza Marche.











“Valuto questo girone una bomba ad orologeria, tante squadre forti e affamate di vittoria con tanti giocatori importanti per la categoria. Noi sicuramente faremo la nostra parte impegnandoci e provando a dare io massimo come sempre - ha dichiarato Iachini -. Quella con la Sangiustese è stata una bella partita, potevamo chiuderla prima e non ci siamo riusciti. Il calcio è la scienza meno esatta del mondo e purtroppo è arrivato questo pareggio contro una squadra forte. Abbiamo dimostrato però di esserlo anche noi. Per il derby con il Colli ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Stiamo cercando di recuperare anche giocatori importanti che possono fare la differenza. Loro sono una squadra quadrata, forte e che non molla mai un centimetro, noi dal canto nostro daremo battaglia perché la partita di domenica sarà veramente difficile. La affronteremo come abbiamo fatto fino ad ora visto che l’approccio alla partita non è mai mancato da parte di nessuno di noi. Il periodo senza campo è stato molto difficile anche con gli allenamenti online ma ci siamo battuti per la ripartenza perché per noi era importantissimo giocare, riassaporare lo spogliatoio e vivere il campo. È stato difficile e ora che abbiamo ricominciato faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.