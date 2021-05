Atletico Ascoli, Aloisi: “Valdichienti da affrontare con fame e voglia, non bisogna abbassare l'attenzione”

di Redazione Picenotime

sabato 29 maggio 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Antonio Aloisi ha presentato in match contro il Valdichienti Ponte in programma Domenica 30 Maggio alle ore 16:30 al Campo "Villa San Filippo" di Monte San Giusto per l'ottava giornata del girone B di Eccellenza Marche.











"Sarà una settimana durissima perché ci aspettano tre partite difficili. Le difficoltà arriveranno sia per la forza degli avversari che per la gestione dei ragazzi. Sono convinto riusciremo a sopperire in qualche modo lavorando come abbiamo sempre fatto e scendendo in campo con labi giusta concentrazione - ha dichiarato Aloisi -. Partiamo dalla sfida con il Valdichienti dove non dobbiamo commettere l’errore di sentirci con la qualificazione in tasca. Per loro sarà una partita da dentro o fuori e avranno fortissime motivazioni. Noi dobbiamo scendere con la stessa voglia, la stessa fame e giocare come abbiamo sempre fatto. Abbiamo dei problemini di formazione per infortuni e per la squalifica di Iachini. Ma ho una rosa ampia e di qualità quindi non avremo alcun alibi. Ho chiesto di mettere in campo intensità e volontà contro una squadra davvero forte. Non è questo il momento di abbassare l’attenzione e i ragazzi lo sanno benissimo”.