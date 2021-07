Atletico Ascoli: Giovannini, Gabrielli e Mariani confermati per il campionato di Eccellenza 2021/2022

di Redazione Picenotime

giovedì 01 luglio 2021

L'Atletico Ascoli del nuovo allenatore Luigi Giandomenico ha confermato ufficialmente il fantasista Lion Giovannini (classe 1995), l'attaccante Edoardo Mariani (classe 1998) ed il centrocampista Ilario Gabrielli (classe 1997) per il campionato di Eccellenza Marche 2021/2022.



Ecco la nota ufficiale del club ascolano: "Partono le riconferme in casa Atletico Ascoli e il primo calciatore in rosa per la stagione 2021/22 sarà l'attaccante Lion Giovannini. Arrivato a dicembre del 2017 ha sempre rappresentato uno dei punti cardini delle squadra e sarà una delle certezze su cui ripartirà mister Giandomenico. Accelerazioni, gol, assist e esperienza al servizio della squadra. La maglia numero 10 dell'Atletico rimane sulle spalle di Lion Giovannini.

Dopo l'ottima stagione appena terminata Ilario Gabrielli rimane a guidare il centrocampo di mister Giandomenico. Sono bastati pochi mesi per conquistare tutti con il suo impegno e la sua dedizione. Corsa, intensità e forza fisica per una presenza costante nella manovra bianconera, sacrificandosi sempre per i compagni. Il centrocampo dell'Atletico Ascoli riparte da Ilario Gabrielli.

Per il quarto anni consecutivo, il quinto in totale, Edoardo Mariani vestirà la maglia dell'Atletico Ascoli. Il forte attaccante esterno ha sposato ancora una volta la causa della squadra picena e rappresenterà senza dubbio una delle armi in più per il nuovo mister Giandomenico. Velocità, assist al bacio e gol spesso decisivi fanno di Edoardo uno dei giocatori più forti della categoria.".