Atletico Ascoli, gara d'esordio con l'Urbania si gioca al ''F.lli Veccia'' di Cupra

mercoledì 08 settembre 2021

A causa dell'indisponibilità del Campo "Via Tevere " di Castel di Lama, dove si disputeranno nel weekend le fasi finali del 27° Trofeo "Sergio Vitelli", la gara tra Atletico Ascoli e Urbania valida per la prima giornata del campionato di Eccellenza Marche verrà disputata Domenica 12 Settembre al Comunale "F.lli Veccia" di Cupra Marittima al medesimo orario stabilito in precedenza (15:30). Lo spostamento del campo di gara avverrà solo per questa giornata, le prossime partite si svolgeranno regolarmente allo stadio comunale di Castel di Lama.