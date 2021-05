di Redazione Picenotime

giovedì 27 maggio 2021

Il giovane portiere dell'Atletico Edoardo Albertini ha presentato il prossimo match in trasferta contro il Valdichienti Ponte in programma nel pomeriggio di Domenica 30 Maggio per l'ottava e terzultima giornata del girone B di Eccellenza Marche.