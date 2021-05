Atletico Ascoli, Aloisi: “Sangiustese ha rosa importante, con giovani interessanti e forti individualità”

di Redazione Picenotime

sabato 08 maggio 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Antonio Aloisi ha presentato il match con la Sangiustese in programma Domenica 9 maggio alle ore 16:30 allo stadio "Giovanni Manari" per il quinto turno del girone B del campionato di Eccellenza Marche.











“La classifica ci dice che la partita di domenica ci metterà davanti ad una squadra forte, una squadra che viene da un percorso simile al nostro e che ha tra i suoi punti di forza una certa quadratura ed un’identità specifica - ha dichiarato Aloisi -. Quello che però sto cercando di fare capire alla squadra è che tutte le partite sono difficili e bisogna affrontarle con attenzione, intensità e determinazione. Il campionato è corto e bisogna avere la stessa mentalità con tutti. La Sangiustese ha una rosa importante formata da giovani interessanti e forti individualità. Dovremmo avere grande attenzione ed approcciarci al match con pazienza e concentrazione. Sono soddisfatto di come i ragazzi rispondono alle mie sollecitazioni e a quelle dello staff. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più e in maniera costante. Ci sono alcune cose da sistemare per quello che riguarda la personalità nella gestione dei momenti di difficoltà e delle azioni offensive. A volte siamo poco convinti delle nostre potenzialità nell’offendere. Raggiungere la perfezione è difficile, sta a noi limare alcune caratteristiche per fare sempre meglio. Siamo in continuo contatto con lo staff medico per verificare le condizioni degli infortunati e degli acciaccati. La speranza è che qualche ragazzo possa aggregarsi in gruppo e essere a disposizione per qualche spezzone di gara”.