Campionato Europeo della Montagna, Merli batte Faggioli nel terzultimo appuntamento in Polonia

di Redazione Picenotime

domenica 25 luglio 2021

Christian Merli, al volante dell’Osella FA 30 Zytek LRM, conquista il primo gradino del podio nella 12esima edizione Hill Climb Limanowa, quinto dei sette appuntamenti in programma del Campionato Europeo della Montagna. Il campione trentino nettamente dominato sia in prova sia nelle due manche di gara staccando il nuovo record del tracciato in 1’49”841. Christian, ad oggi, ha vinto in Spagna, Repubblica Ceca e Polonia. Nella classifica assoluta è in vetta al Fia European Hill Climb Championship con 48 punti.

“Sono felice - ha dichiarato Merli al termine del weekend di gara, come riporta Cronoscalate.it -. Vittoria assoluta e nuovo record del tracciato. Già dalle prime prove ho trovato un buon feeling con l’Osella. Assetto perfetto e tutto è andato al meglio. Qualche attimo di apprensione prima dello start sia di Gara 1 sia della seconda salita a causa di qualche goccia di pioggia. Tutto si è risolto in un attimo. Sono contento per il team e gli amici che mi aiutano. Ora rimangono solo due appuntamenti, Slovenia a fine agosto e Croazia in settembre”.

Sabato la prima ricognizione libera sui 5,493 chilometri del tracciato. Il cielo è velato. Merli è davanti in 1’58”468 seguito da Faggioli. Inizia con la prima prova ufficiale, dove il pilota di Fiavè è leader in 1’54”462. Dietro si classifica Faggioli con la sua Norma M20 FC a 3”421. Seconda sessione ufficiale di prove al pomeriggio. Primo Merli con Faggioli a 4”553. La gara si comincia con un warm up dove Christian è davanti per 3”737 sul pilota della Norma. In Gara 1 Merli vince e stacca il nuovo record del tracciato in 1’50”412. Faggioli è secondo a 2”591. Gara 2 scatta al pomeriggio con ulteriore record di Christian in 1’49”841. Faggioli è secondo a 4”171 e terzo sale il ceco Petr Trnka in gara con la Norma M20 FC.

PODIO PER SOMMA DI TEMPI

1° Merli (Osella FA 30 Zytek LRM), 2° Faggioli (Norma M20 FC) a 6”762, 3° Trnka (Norma M20 FC) a 12”618, 4° Degasperi (Osella Gea FA 30) a 14”448.

CALENDARIO CAMPIONATO EUROPEO VELOCITA' MONTAGNA 2021

7-9 Maggio, Rampa de Boticas (Portogallo) - VINCITORE: Simone Faggioli

14-16 Maggio, Subida Internacional al Fito (Spagna) - VINCITORE: Christian Merli

28-30 Maggio, Ecce Homo Sternberk (Repubblica Ceca) - VINCITORE: Christian Merli

25-27 Giugno, Coppa Paolino Teodori (Italia) - VINCITORE: Simone Faggioli

23-25 Luglio, Limanowa (Polonia) - VINCITORE: Christian Merli

27-29 Agosto, GHD Petrol Ilirska Bistrica (Slovenia)

17-19 Settembre, Buzetski Dani (Croazia).