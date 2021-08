Campionato Europeo della Montagna, Merli si aggiudica il titolo 2021. In Slovenia vince Faggioli

di Redazione Picenotime

domenica 29 agosto 2021

Christian Merli con la sua Osella FA 30 Zytek LRM è campione europeo 2021. L'esperto pilota trentino, con il secondo posto in Slovenia, sale sul tetto d’Europa. È successo a Ilirska Bistrica in Slovenia, penultima gara del Campionato Europeo della Montagna.

“Sono davvero felice - ha dichiarato Merli al portale Cronoscalate.it -. Ho vinto il Campionato Europeo assoluto per la terza volta ed incasso anche la vittoria del Gruppo monoposto. Ho scelto un settaggio del motore conservativo, visto che puntavo al podio in E2 SS. La mia sport non era al top, ma la soddisfazione è grande e ringrazio la mia famiglia, sponsor, Giuliano e Claudio, amici e tifosi. Comunque ora mi presento in Croazia, dove mi basta incassare solo un punto. Una formalità? Ci sono gli scarti da considerare. Se Faggioli gareggia e vince il suo gruppo potremmo chiudere la stagione ex equo”.

Le prove

Il fine settimana della 27ª Ilirska Bistrica nel nord della Slovenia inizia con la prima salita di prova lunga 5,010 chilometri, vede Merli al comando in 2’10”228 seguito da Faggioli a 0”651. Secondo passaggio con posizioni invertite. Faggioli è davanti a Christian, mentre Degasperi con la sua Osella FA 30 Geo è quarto a 5”597. Migliuolo è leader di Gruppo 3.

La gara

La prima salita vede la vittoria di Faggioli e la sua Norma M20 FC seguito dall’Osella FA 30 Zytek LRM di Merli a 1”413. Gara 2 si chiude con Faggioli sempre al comando seguito da Merli

Un solo appuntamento per terminare la stagione, il 19 settembre in Croazia per la 40ª Buzetski Dani in Croazia.

Il podio per somma dei tempi

1°Faggioli (Norma M20 FC), 2° Merli (Osella FA 30 Zytek LRM) a 2”928, 3°Petit (Nova NP01) a 12”286.

CALENDARIO CAMPIONATO EUROPEO VELOCITA' MONTAGNA 2021

7-9 Maggio, Rampa de Boticas (Portogallo) - VINCITORE: Simone Faggioli

14-16 Maggio, Subida Internacional al Fito (Spagna) - VINCITORE: Christian Merli

28-30 Maggio, Ecce Homo Sternberk (Repubblica Ceca) - VINCITORE: Christian Merli

25-27 Giugno, Coppa Paolino Teodori (Italia) - VINCITORE: Simone Faggioli

23-25 Luglio, Limanowa (Polonia) - VINCITORE: Christian Merli

27-29 Agosto, GHD Petrol Ilirska Bistrica (Slovenia) - VINCITORE: Simone Faggioli

17-19 Settembre, Buzetski Dani (Croazia).