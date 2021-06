Accademia Internazionale Formazione Arte e Spettacolo, a Ripatransone progetto didattico con Michele Placido

di Redazione Picenotime

Accordo importante quello che porterà nelle Marche una stella di spessore internazionale come Michele Placido: AIFAS, Accademia internazionale Formazione Arte e Spettacolo, diretta da Marco Trionfante, coinvolge un altro grande professionista nei suoi progetti didattici. Un appuntamento imperdibile per chi studia recitazione o intende iniziare a farlo, ma anche per chi intende ammirare in cattedra un monumento del cinema e del teatro italiano.

Una full immersion all’interno del Resort I Calanchi, ospitale struttura adagiata sulle colline di Ripatransone, tra tecniche di recitazione cinematografiche e teatrali, tra teoria e pratica, tutto accompagnato da consigli e aneddoti pescati da un bagaglio d’esperienza unico.

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con uno traordinario personaggio, attore e regista di livello internazionale. In qualità di docente della MasterClass, Michele Placido condividerà con gli allievi le sue esperienze. Per chi lo volesse, al termine della giornata, c’è la possibilità di cenare insieme a lui.

La MasterClass è a numero chiuso.

Per prenotare basta collegarsi al sito aifas.it e completare la registrazione, i posti sono limitati.

COVID-19. AIFAS organizza la Special Masterclass nel pieno e completo rispetto delle normative anti-Covid. Lo stage si svolgerà all’aperto e verrà assicurato il corretto distanziamento tra gli allievi.