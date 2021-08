“Roma, l’Italia e l’Europa durante il pontificato di Sisto V (gli avvisi dal 1585 al 1590)“: a Grottammare presentazione

di Redazione Picenotime

10 anni di studi, circa 80 visite presso la Biblioteca Vaticana, una scrupolosa ricerca storica e un grande obiettivo: riscoprire e far conoscere a fondo Papa Sisto V e il periodo storico del suo Pontificato. Tutto questo ha prodotto ben 3 volumi da collezione di quasi 2500 pagine totali, curati da Don Vincenzo Catani, archivista della Diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto. Titolo dell’opera: “Roma, l’Italia e l’Europa durante il pontificato di Sisto V (gli avvisi dal 1585 al 1590)”.

Martedì 17 agosto, alle ore 18, a Grottammare, presso le Logge di Piazza Peretti, sarà proprio Don Vincenzo Catani a presentare il suo lungo e appassionato lavoro. Presente anche il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini che farà gli onori di casa e introdurrà l’incontro.

L’evento rientra tra i numerosi appuntamenti previsti nel corso dell’estate e fino alla fine dell’anno per celebrare Papa Sisto V, di cui nel 2021 ricorrono i 500 anni dalla nascita. È quindi l’anno del Papa tosto, nato a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche, che – nell’ambito delle iniziative sistine organizzate con la Regione Marche e il Comitato Promotore – il Comune di Grottammare vuole ricordare anche con questo importante appuntamento, per consentire ad un pubblico più vasto di conoscere gli importanti e poco noti documenti del pontificato del Papa marchigiano.

“Dal punto di vista della ricerca storica le celebrazioni del 2021 lasceranno un patrimonio per i ricercatori e gli archivisti del pontificato di Sisto V. I tre volumi di Don Vincenzo Catani forniranno agli studiosi una quantità di materiale inedito che sarà fondamentale per le ricerche che verranno”, dichiara il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini.

“In questi dieci anni sono stato quasi ogni giorno in compagnia di papa Sisto V e del suo tempo di fine Cinquecento. Ora posso affermare con umiltà di conoscerlo a fondo, e non soltanto per sentito dire, ma perché sono andato alle fonti dirette della vera storia. Ho creduto opportuno sobbarcarmi a questo immenso lavoro perché è tempo oramai di fare giustizia di certe frasi fatte e di certi cliché ripetuti e scontati sulla figura di un Papa così grande”, aggiunge don Vincenzo Catani.

I Volumi che saranno illustrati raccolgono informazioni inedite di grande valore sugli anni di Pontificato di Sisto V. Si tratta di tutti gli “avvisi” settimanali che all’epoca venivano raccolti, dei resoconti provenienti dall’Italia e dall’Europa e che a Roma venivano ordinati e rimandati periodicamente alle diverse Corti. “Una sorta di giornale del XVI secolo – spiega Catani – in cui leggere di cronaca nera e rosa, così come di notizie di politica”. E quelli che Don Catani ha raccolto e presenterà martedì 17 agosto sono tutti gli avvisi degli anni del Pontificato sistino arrivati a Urbino con Federico II, rimasti intatti e ancora conservati in Biblioteca vaticana.

E proprio dalla Biblioteca vaticana è partito questo viaggio nello studio e nell’approfondimento del periodo storico e del contesto in cui ha operato Sisto V, un percorso che passerà da Grottammare e le terre d’origine di Felice Peretti, per arrivare nelle biblioteche o case di chi vorrà consultare i volumi.

Le opere saranno disponibili su richiesta, anche il giorno stesso della presentazione.

L’appuntamento è quindi per martedì 17 alle ore 18, presso le Logge di Piazza Peretti a Grottammare. Gli spettatori dovranno essere muniti di GREEN PASS e documento e dovranno indossare la mascherina quando non potrà essere rispettata la distanza di un metro. L’evento, anche se ad ingresso gratuito, avrò un accesso limitato fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per partecipare all’iniziativa è consigliata la prenotazione sul sito www.eventbrite.it. L’ingresso sarà consentito dalle ore 17. Il posto prenotato sarà garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

V CENTENARIO DELLA NASCITA DI PAPA SISTO V

Le celebrazioni per i 500 anni della nascita di Papa Sisto V vedono il coinvolgimento diretto della Regione Marche, dei Comuni di Grottammare e Montalto delle Marche, della rete dei Musei Sistini, della Diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto e degli altri componenti del Comitato promotore.

Per approfondimenti e il calendario completo delle Celebrazioni: https://www.sisto500.it/

DON VINCENZO CATANI

Nato a Offida nel 1943, originario ed ora residente a Castignano. Parroco emerito per quasi trenta anni a San Benedetto del Tronto e insegnante emerito del Liceo Classico nella stessa città, archivista della Diocesi.

Ha a suo attivo molte pubblicazioni di carattere storico (tra cui una collana sulla storia della diocesi di Montalto e di Ripatransone) e di altre pubblicazioni di carattere storico-archivistico (collana: "Quaderni dell’Archivio" di San Benedetto del Tronto). Ha collaborato e collabora ancora con riviste locali, regionali e nazionali.

Nel 2009 ha costituito e dirige a Castignano il POLO MUSEALE DI ARTE SACRA E DELLE ICONE, frequentato annualmente da circa 3500 visitatori, con annessa importante Biblioteca di 8.500 volumi, con preziose copie manoscritte e a stampa del Cinque-Seicento.