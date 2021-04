Grottammare: ''Settimana civica'', invito on line agli studenti

di Redazione Picenotime

mercoledì 21 aprile 2021

La Città di Grottammare aderisce alla Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo” (19-25 aprile 202)9, organizzando un incontro sui principi e sui valori della Costituzione italiana con i ragazzi delle scuole.



L’iniziativa si intitola “Costituzione e Liberazione” e si svolgerà tramite piattaforma digitale per garantire la massima sicurezza sanitaria.

Relatrici dell’incontro, in cui verranno illustrati i principi fondamentali e il contesto storico in cui è nata la carta costituzionale, saranno Mila Bondi Ciutti (giudice dibattimento penale del Tribunale di Fermo) e Maria Paola Alviti (presidente dell’Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e dell’età contemporanea).

Indetta in occasione della Festa della Liberazione, del 160° anniversario dell’Unità d’Italia e del 75° anno della Repubblica italiana, “Noi come cittadini. Noi come popolo” è una settimana dedicata a livello nazionale all’educazione civica in cui tutti, istituzioni, organizzazioni, famiglie e singoli cittadini, operatori dell’informazione e della comunicazione sono chiamati a promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità, a valorizzare le migliori esperienze di educazione civica realizzate nel corso dell’anno scolastico, a celebrare insieme alle giovani generazioni i traguardi raggiunti dalla società civile, promuovendo i valori fondamentali della Costituzione italiana per fare comunità e ricostruire il patto educativo.