Offida, appuntamento con il ''Festival MArCHESTORIE''

di Redazione Picenotime

lunedì 06 settembre 2021

Offida si presenta all’appuntamento con il Festival MArCHESTORIE sfoggiando storia, arte, tradizione e folklore. Il 10, 11 e 12 settembre alle 18 e alle 21 si potrà scoprire il borgo piceno partecipando allo spettacolo “C’era una volta… Offida”, un viaggio teatrale che tra apparizioni fantastiche, aneddoti, ricordi e documenti storici, racconterà tra un sorriso e una riflessione la storia della città.



Un “Serpente aureo” di circa 15 metri, accompagnato dal Corpo Bandistico di Offida, si muoverà in parata dalla fontana monumento alle Merlettaie, attraverso i bastioni di Offida, percorrendo tutto il corso, per arrivare in Piazza del Popolo. Lì ci sarà un concerto della Banda. Poi, si entrerà in teatro per assistere allo spettacolo “C’era una volta… Offida”. Una piéce che tra apparizioni fantastiche, aneddoti, ricordi e documenti storici, racconterà tra un sorriso e una riflessione; un viaggio teatrale tra storia, leggende e tradizioni per costruire un ponte con il futuro.

Non mancheranno visite guidate a tema al Serpente Aureo e alla chiesa di Santa Maria della Rocca. Il progetto è sponsorizzato dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura, in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura.

Dopo il sold out del primo weekend a Meschia di Roccafluvione, doppio appuntamento con il Festival MArCHESTORIE da giovedì a domenica prossimi. Dal 9 all’11 settembre nei borghi di Quintodecimo, Cagnano e Ponte D’Arli di Acquasanta Terme e dal 10 al 12 settembre a Castel Trosino torna infatti “Su queste pietre”, una delle iniziative di punta del cartellone regionale, che mette insieme Castel Trosino, frazione di Ascoli Piceno, e i comuni di Acquasanta Terme e Roccafluvione con il coordinamento e il co-partenariato del BIM Tronto.

Si comincia da giovedì a sabato (9, 10 e 11 settembre) con “Tra pietra e acqua. Fluide immersioni sensoriali”, tre appuntamenti itineranti messi a punto dal collettivo composto da Cecilia Ventriglia, Davide Calvaresi e Pietro Cardarelli tra linguaggi tradizionali, come la danza, e digitali, di sound design. Obiettivo dello spettacolo è rendere il pubblico attivo attraverso la creazione di un dispositivo sensoriale che consenta una partecipazione immersiva. Lo spettacolo è concepito come una liturgia collettiva in cui gli spettatori vengono invitati ad immergersi gradualmente nello spazio performativo dei tre borghi. Gli spettacoli sono in programma alle 18,30 e alle 21,30 e si svolgeranno giovedì 9 settembre al Borgo di Quintodecimo, venerdì 10 settembre al Borgo di Cagnano e sabato 11 settembre al Borgo di Ponte D’Arli.

Venerdì, sabato e domenica (10, 11 e 12 settembre), invece, appuntamento a Castel Trosino con lo spettacolo funambolico “La Leggenda di San Giorgio e il Drago” della Compagnia dei Folli, alle ore 18,30 e alle ore 21,30. Grazie al partenariato con il BIM Tronto e Mete Picene, agli spettacoli si aggiungono anche le passeggiate naturalistiche inclusive e i laboratori per bambini a cura di Comete Impresa Sociale. In particolare, sabato 11 Settembre alle ore 10 appuntamento a San Gregorio “Sulle tracce dei Briganti”, per spostarci domenica nella necropoli longobarda di Castel Trosino. I laboratori / spettacoli per bambini “Il Bosco Incantato” si svolgeranno sabato 11 settembre alle ore 16 presso località Arli (Acquasanta Terme) e domenica 12, sempre alle ore 16, presso l’Aula Verde di Castel Trosino.

Per spettacoli, passeggiate e laboratori è obbligatoria la prenotazione. Per le attività presso i borghi di Acquasanta Terme si può prenotare via mail all’indirizzo acquasantaeventi@gmail.com o contattando il numero +39 366.6620196. Per gli eventi di Castel Trosino è attivo il link https://www.casteltrosino.it/san-giorgio-e-il-drago/

Il progetto – che mette in rete Comune di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme e Roccafluvione - è sostenuto da Regione Marche, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura, con il coordinamento e co-finanziamento del BIM Tronto e la collaborazione di molteplici realtà del territorio, tra cui Mete Picene e Comete Impresa Sociale per la programmazione delle attività esperienziali inclusive. Il progetto vale 49mila euro, di cui 24mila finanziati dalla Regione Marche e 25mila dal Bim Tronto.

PROGRAMMA

Spettacolo “Tra pietra e acqua. Fluide immersioni sensoriali”

9 Settembre, Borgo di Quintodecimo – 10 Settembre, Borgo di Cagnano – 11 Settembre, Borgo di Ponte d’Arli (Acquasanta Terme – AP)

Orari spettacoli: ore 18,30 primo spettacolo / ore 21,30 secondo spettacolo

Spettacolo “La Leggenda di San Giorgio e il Drago”

10, 11 e 12 Settembre – Castel Trosino (AP)

Orari spettacoli: ore 18,30 – ore 21,30

Numero max di partecipanti per spettacolo: 100

Passeggiate inclusive “Sulle tracce dei briganti”

Sabato 11 Settembre 2021 - Ore 10, ritrovo piazzetta centrale di San Gregorio

Domenica 12 Settembre 2021 - Ore 10, ritrovo al parcheggio di Castel Trosino

Numero max di partecipanti: 25 - Durata max: 120 min.

Spettacolo / Laboratorio creativo per bambini “Il bosco incantato”

Sabato 11 Settembre 2021 - Ore 16, ritrovo a Fornara

Domenica 12 Settembre 2021 – ore 16, Aula Verde di Castel Trosino

Numero max di partecipanti: 25 - Durata max: 90’