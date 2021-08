Grottammare: ''Passeggiate culturali'', la città passo dopo passo

di Redazione Picenotime

lunedì 02 agosto 2021

Scoprire le curiosità del territorio seguendo letteralmente le tracce lasciate dalla storia che lo ha attraversato: questo è l’obiettivo della nuova rassegna estiva “ Passeggiate culturali”, in partenza mercoledì prossimo 4 agosto con un appuntamento sulla storia del depuratore ferroviario e del ruolo strategico che ebbe all’epoca dei treni a vapore.



Il calendario di 6 appuntamenti riunisce proposte di esperti e appassionati di storia e natura locale. La partecipazione è gratuita e interessante sia per gli adulti che per i bambini, che potranno calarsi nel mondo delle scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato il mondo, come il treno o l’orologio, immergersi nella natura, nell’architettura e nell’arte.

Di seguito, date, orari di svolgimento e luoghi di ritrovo.

mercoledì 4 e in replica il 18 agosto – Parco Ciclistico Daniela Calise – ore 18.30

Archeologia ferroviaria di Grottammare. La storia del depuratore”, a cura dell’ing. Oronzo Mauro. Nel 1922, da Taranto, una famiglia di meccanici ottocenteschi mette le radici a Grottammare per realizzare e gestire l’impianto che dovrà fornire acqua decalcificata alle stazioni ferroviarie di Grottammare e San Benedetto. Era il tempo del treno a vapore…

lunedì 9 e in replica il 23 agosto – Piazza Peretti – ore 18.30

“Tempus fugit: la storia del ‘tempo’ negli orologi storici di Grottammare”, a cura dell’ing. Oronzo Mauro.

La città di Grottammare è una “città del tempo”, ossia un luogo in cui è possibile studiare e godere della storia materiale del tempo. La passeggiata di circa 1 ora nel vecchio incasato illustra, attraverso le macchine orarie conservate nell’antico borgo, le connessioni tra storia della scienza, della tecnologia e della società.

Venerdì 13 agosto – Circolo Tennis F. Beretti – ore 21

“E uscimmo a riveder le stelle”, a cura del gruppo Voler Bene a Grottammare.

Una suggestiva camminata sotto le stelle, immersi nella natura. Un percorso di 8 km attraverserà i luoghi più nascosti, al riparo dalle lontanissime luci cittadine.

Sabato 8 agosto – Piazza San Pio V – ore 18.30

“V centenario della nascita di Sisto V. Camminata per Sisto V”, a cura dell’US Acli Marche.

Realizzata nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari della fede” la camminata per Sisto V sarà condotta da una guida turistica abilitata nei luoghi in cui nacque Felice Peretti.

“Qualche anno fa - dichiara il sindaco Enrico Piergallini – erano stati gettati i semi, grazie alla passione del gruppo Voler Bene a Grottammare, di un progetto che coniugasse benessere fisico, rispetto dell’ambiente, scoperta del territorio, esperienza e narrazione culturali. Quest’anno, i semi hanno fruttificato e così si sono aggiunti altri appassionati, l’ing. Oronzo Mauro e l’Acli: è nato così questo primo calendario di passeggiate culturali che l’Amministrazione comunale ha subito sposato, nella speranza di rinnovare e ampliare nel corso degli anni queste preziose collaborazioni. Esperienze uniche, sorprendenti, sostenibili, accessibili anche dai più piccoli: un modo diverso, con lo sguardo rivolto al futuro, per favorire una conoscenza più consapevole della bellezza che ci circonda”.