San Benedetto del Tronto, ad Harena arriva 'Leo Messi - La Pulce' raccontato da Alessandro Ruta

mercoledì 25 agosto 2021

A grande richiesta riprendono gli appuntamenti del “Salotto libreria” di Hārena. Uno spazio culturale creato grazie all'incessante e meticoloso lavoro di Patrizia Ferrara, con il supporto di Mimmo Minuto, Regione Marche e Comune di San Benedetto del Tronto. Domenica 29 agosto alle ore 18,30 ad Hārena d'Autore arriva il grande calcio con la presenza del giornalista sportivo Alessandro Ruta che parlerà del suo libro “Leo Messi – La Pulce”. Lionel Andrés Messi Cuccittini, Leo Messi, detto La Pulce a causa della sua statura (169 centimetri, due più di Maradona), è considerato uno dei migliori giocatori del pianeta e uno dei più forti di tutti i tempi. Il libro racconta la sua vita e la sua carriera, le origini italiane, il viaggio da giovanissimo dall'Argentina a Barcellona, il primo contratto firmato su un tovagliolo e poi la leggenda. Record su record, un gol dopo l'altro, di sinistro, di destro e persino di testa. Alessandro Ruta è un giornalista nato a Milano nel 1982. Ha maturato esperienze professionali per alcune testate nazionali e in trasmissioni tv come Il Giornale, Il Giorno, la Gazzetta dello Sport, e Controcampo (Mediaset). Vive tra l'Italia e i Paesi Baschi. Grazie a una pluriennale esperienza vissuta con la Gazzetta dello Sport ha maturato una grande conoscenza della realtà fantacalcistica e dei suoi meccanismi. Tra i suoi libri di maggior successo si annoverano L’impero del basket (Italica Edizioni) e Francesco Totti, solo un capitano (Diarkos Edizioni).