Marche, Associazione Dimore Storiche Italiane in prima linea per la ripresa economica post-Covid

di Redazione Picenotime

sabato 08 maggio 2021

La sezione Marche dell'ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, promuove il progetto “Le Dimore Storiche in rete”. L’organizzazione che riunisce i proprietari di beni culturali vincolati, quasi 10.000 in tutta Italia, dichiarati con decreto ministeriale di interesse nazionale, sta promuovendo attraverso la partecipazione e la disponibilità dei propri associati, l'inserimento dei beni storici privati in nuovi itinerari artistici, architettonici e storico-culturali capaci di rinnovare completamente la mappa turistica della Regione Marche, arricchendola di un museo diffuso di storia territoriale finora sconosciuta e custodita nel patrimonio privato delle famiglie storiche. L'ADSI Marche propone con questo progetto di aprire i propri scrigni per permettere un nuovo viaggio esclusivo, che attraverso le dimore storiche racconta della presenza di personaggi illustri e manufatti storici. Molti itinerari tematici, insieme ai più noti musei e chiese, potranno arricchire l'offerta turistica e attrattiva della regione offrendo ancora, spazi per eventi culturali, concerti, presentazione di libri, luoghi per film, accoglienza e ricettività.

Il nuovo viaggio nelle Marche che si svilupperà progettualmente nei prossimi anni, propone l’apertura nelle cinque province regionali di circa 60 dimore storiche private, oltre che antichi giardini, cortili, cantine e casolari, tra itinerari artistici, storici ed enogastronomici cosa che stimolerà un turismo diffuso tra Borghi Storici e luoghi minori dell'entroterra. Il rilancio del territorio nel progetto de “ Le Dimore storiche in rete”, promosso dall’ADSI Marche, trova stretta corrispondenza di intenti con l'annunciata proposta di legge del nuovo governo regionale, la quale immagina un turismo qualificato tra i beni culturali. L'ADSI Marche non potrà che essere l'interlocutore principale per la piena realizzazione di questo progetto turistico di rilancio economico della Regione Marche.