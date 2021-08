Accademia AIFAS: Open Day al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto

di Redazione Picenotime

sabato 28 agosto 2021

AIFAS riparte col turbo. L’ Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto ha messo a punto un ricco programma di corsi per l’anno accademico 2021-2022. Inoltre, il presidente AIFAS Marco Trionfante insieme al direttore didattico, il regista Michele Monetta (docente e membro della rinomata Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma) hanno definito una serie di accordi che prevedono protocolli d’intesa firmati con università, istituti superiori, associazioni artistiche e personaggi di spicco del mondo artistico italiano per alcuni stage.

La grande novità di questa annata è rappresentata dalla presenza in Accademia di due personaggi di spessore internazionale, che metteranno la loro enorme esperienza a disposizione degli allievi: Michele Placido e Gianfranco Gallo. Placido ha già lavorato con Aifas nel corso di uno stage svoltosi a luglio scorso. Attore e regista dal curriculum infinito, non ha bisogno di particolari presentazioni. E’ uno dei personaggi cinematografici più amati dal pubblico italiano.

Gianfranco Gallo, regista, attore, autore, artista a tutto tondo, è illustre rappresentante di una di una grande famiglia di artisti. Ha alle spalle una ricchissima carriera teatrale da attore, regista e autore. Al cinema ha lavorato con i maggiori registi italiani. Recentemente ha interpretato il ruolo di Giuseppe Avitabile nella fortunata serie Gomorra.

Tutti i dettagli su corsi, tutor e iniziative speciali saranno svelati nel corso dell’Open Day in programma lunedì 30 agosto, ore 21.00, al teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.

Aifas, che ha da pochi giorni ottenuto l’ok dal Ministero della Cultura per un ambizioso progetto sul ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo inserito nell’ambito FUS (Fondo unico per lo spettacolo), avrà la possibilità di favorire tante opportunità di sviluppo occupazionale post Covid ai suoi allievi. Il progetto è destinato a rivoluzionare la formazione teatrale nelle Marche e coinvolge diversi gruppi di lavoro con esperti di teatro (registi, attori, critici teatrali e teorici) provenienti da varie università e accademie quali DAMS di Bologna, Università di Teramo, La Sapienza di Roma, Università di Salerno, Carlo Bo di Urbino, Università Pontificia di Roma e docenti dell’Accademia d’Arte Drammatica D’Amico di Roma.

“Siamo pronti per una nuova annata di lavoro – ha spiegato il presidente AIFAS Marco Trionfante – finalmente si torna a lavorare in presenza, per noi tutti è un enorme sollievo. Quest’anno abbiamo voluto alzare il tiro coinvolgendo due personaggi di enorme spessore come Placido e Gallo. Ma le sorprese non sono finite, venitele a scoprire nel nostro Open Day”.

Tutti i percorsi sono finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, qualifiche riconosciute dalla Comunità Europea e percorsi universitari.