Carassai: “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici”, appuntamento con ''Il Carassanese e la Regina''

di Redazione Picenotime

giovedì 07 ottobre 2021

Il volto noto di Beppe Convertini, che ci siamo abituati a conoscere con il programma televisivo di RAI 1, " Linea Verde", sarà testimonial dell'iniziativa Nazionale di Borghi Autentici dell'Associazione che riunisce piccoli e medi comuni d'Italia. L'iniziativa è la più importante che i Comuni della Rete (in cerca di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali) organizzano all'interno della loro associazione e si chiama: "Giornata Nazionale dei Borghi Autentici". La manifestazione socio-culturale vede protagonisti Carassai e Montedinove, unici paesi in provincia di Ascoli Piceno e nelle Marche, insieme ad altri 50 borghi d'italia.



L'iniziativa ha per tema la genialità, ovvero l’arte del saper fare che sia motivo di orgoglio territoriale ma anche di ispirazione. Con il titolo de "Il Carassenese e la Regina" nel format di conferenza/spettacolo (secondo direttive Covid) si approfondirà la conoscenza delle figure di Cesare Macchiati e di Cristina Regina di Svezia, si apprezzerà il loro genio, si trarrà indirizzo per il raggiungimento delle proprie aspirazioni e per la costruzione e l'affermazione della propria identità. Successivamente un percorso a piedi nella Carassai del '600 riempirà di grandi suggestioni gli animi sollecitati dalla narrazione.

Sul concetto di "genialità esemplare" il Comune di Carassai ha voluto organizzare per la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, un evento storico-culturale, di divulgazione, conoscenza e riappropriazione della propria eredità culturale. L'evento che prende impulso dalle linee guida della Convenzione di Faro, sarà occasione di riflessione su alcuni temi sociali attuali e ispirazione per le giovani generazioni. La manifestazione si svolgerà al mattino con replica pomeridiana in concomitanza della manifestazione nazionale "Chiese Aperte".