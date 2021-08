''Rivoluzione Vista Mare'', nuovo singolo dell'eclettico cantautore marchigiano Petrini

di Redazione Picenotime

giovedì 19 agosto 2021

Petrini, eclettico cantautore marchigiano, pubblica su tutte le piattaforme il suo nuovo singolo, "Rivoluzione Vista Mare". Il brano, caratterizzato da un sound allegro e da un ritornello incisivo, nasce nel classico bar di paese, il miglior talk show che ci sia, ed in maniera leggera e scanzonata offre una disamina della società italiana.

Con malcelata ironia Petrini ci racconta come le persone comuni si confrontano con i temi di maggiore attualità, sempre pronti a lamentarsi, ad offrire soluzioni facili, inneggiando ad una rivoluzione che, nella realtà dei fatti, nessuno ha voglia di fare davvero.

Il brano, che anticipa il nuovo album del cantautore marchigiano, è stato missato e registrato da Nacor Fischetti presso il GlowUp Studio di Ascoli Piceno, vede lo stesso Petrini impegnato negli arrangiamenti, affiancato da Francesco Lucidi. Questo singolo, che anticipa l'album di imminente uscita, è pubblicato per l'etichetta indipendente Marche di Fabbrica.

BIOGRAFIA

Da più di vent'anni Petrini (Mirko Petrini all'anagrafe) alterna la carriera di musicista e cantautore con quella di attore, che l'ha portato ad apparire in spot pubblicitari per grandi marchi (Levi's, IBM), partecipare a serie tv per i maggiori network italiani (Rai, Mediaset, Disney Channel), recitare in diverse pellicole cinematografiche (Ultimo stadio, Ma l'amore...sì!) e cimentarsi in teatro. Nel 2000 il suo brano, “Bada bambina”, viene utilizzato nella fiction “Fine secolo”, e nel 2014 il brano “Another Place” va a comporre la colonna sonora del film “L'ultimo weekend”. Dal 2010 al 2018 si trasferisce a Londra e forma la band “Mercutio” con cui pubblica l'album “Back to Nowhere” a cui collaborano, fra gli altri, Colin Edwin de Porcupine Tree ed il produttore Alan Moulder (già Artic Monkeys ed Alice in Chains). Nel 2015 il brano “No Compromise” viene scelto per la colonna sonora del film di Tonino Zangardi “L' esigenza di unirmi ogni volta con te”, che vede fra i protagonisti Marco Bocci e Claudia Gerini.