“ASCODEPT 2.0”: Castorano, secondo appuntamento col ''Caffè filosofico''

di Redazione Picenotime

sabato 31 luglio 2021

Domenica 1 agosto, alle 21, presso Piazzetta Belvedere in via Castellana è in programma il secondo appuntamento col “Caffè filosofico”. Saranno presenti Emanuele Di Silvestro con “Il viaggio in Dante” ed Antonio D’Emilio che leggerà alcuni passi del sommo poeta.



Di Silvestro, laureando in filologia moderna, consulente scientifico per il programma radiofonico “Radio Dante”, è giurato speciale del Premio letterario nazionale Città di Ascoli Piceno.

D’Emilio è attore di teatro, cinema e tv, speaker pubblicitario, vincitore del premio interpretazione della Maratona Dantesca 2021 organizzata da Kiwanis Chieti Pescara D’Annunzio.

La partecipazione al “Caffè filosofico” è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria (massimo 50 partecipanti) con un messaggio whatsapp al numero 3515506059.

Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano La Rinascita, Delta Odv, Centro Iniziative Giovani APS ASD, mentre hanno concesso il patrocinio il Comune di Castorano e la Pro Loco di Castorano. L’iniziativa “Caffè filosofico” rientra nel progetto “ASCODEPT 2.0”, finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.