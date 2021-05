Quintana di Ascoli Piceno: bando realizzazione Palii 2021 Giostra Luglio, Sbandieratori e Arcieri

di Redazione Picenotime

giovedì 06 maggio 2021

Il Comune di Ascoli Piceno, in attuazione di quanto stabilito con la determinazione dirigenziale n. 1338 di oggi, giovedì 6 maggio 2021, ha reso noto il bando di concorso per la realizzazione di opere artistiche connesse alle manifestazioni 2021 della Quintana. In particolare si tratta della realizzazione del Palio della Giostra di luglio (edizione 10 luglio 2021), e di quelli relativi al Trofeo degli Sbandieratori e degli Arcieri. Poiché al momento, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, non si conosce l’effettiva possibilità di disputare il Trofeo degli Sbandieratori e degli Arcieri, per adesso verrà indicata soltanto la data della Giostra mentre le altre da apporre sui pali saranno comunicate successivamente non appena definito il programma completo della Quintana.

La partecipazione al bando è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. Non è ammessa la partecipazione dei membri della commissione giudicante del presente concorso. Ogni concorrente può partecipare con un solo bozzetto per ogni opera oggetto del presente bando.

L’autore dovrà realizzare dei bozzetti e potrà partecipare per tutte e tre le opere, per due di esse o per una sola. A sua discrezione. Nella realizzazione dell'opera l'artista avrà assoluta libertà di utilizzare tecniche e modalità stilistiche consoni al suo modo di esprimersi ma dovrà, tuttavia, attenersi alle seguenti condizioni: - la tecnica di colore e di preparazione del drappo dovrà essere tale da assicurare la conservazione nel tempo dell’opera e della brillantezza dei colori; a tal fine, è fatto obbligo all’artista di indicare, a corredo del bozzetto, qualità o marche o tipologia dei colori e degli altri materiali utilizzati; - il tema da illustrare, a scelta dell’artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini e suggestioni e rife rimenti storici, etici e sociali che caratterizzano la Quintana di Ascoli Piceno e per l’anno in corso dovrà avere come tema 'la rinascita e la resilienza del territorio piceno'; - sul Palio, e sui due Trofei dovranno essere raffigurati gli Stemmi dei sestieri, del Gruppo Comunale con le diciture descritte all’art. 1 e la data dell’evento;

I bozzetti verranno valutati da un’apposita commissione composta dal Direttore dei Musei Civici, da un membro delegato del Consiglio degli Anziani e dal Costumista della Quintana. La commissione valuterà i bozzetti in base ai criteri che attengono ai contenuti storici e artistici dell’opera proposta, con particolare riferimento al rispetto del tema e dei riferimenti storici, etici, sociali collegati alla Giostra della Quintana, tenuto conto dei requisiti di cui all’art. 3. I prescelti riceveranno comunicazione dell’esito della selezione entro martedì 18 maggio 2021.