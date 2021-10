Ascoli Piceno, si celebra la solennità della Madonna delle Grazie

di Redazione Picenotime

mercoledì 06 ottobre 2021

Domenica 10 ottobre sarà la giornata conclusiva della Settimana Mariana in preparazione alla Solennità della Madonna delle Grazie, patrona, insieme a Sant’Emidio, della Città e Diocesi di Ascoli Piceno.

La Settimana Mariana, iniziata domenica scorsa, avrà tanti appuntamenti significativi:

- Giovedì 7 ottobre, alle ore 10.00: incontro di preghiera per tutti i sacerdoti e i religiosi della Diocesi presso la Chiesa dell’Adorazione in Piazza Roma. Sarà presieduto dal Vescovo Domenico Pompili e sarà anche l’occasione per confrontarsi per la ripresa delle attività pastorali in questo nuovo anno.

- Venerdì 8 ottobre, giornata densa di iniziative:

· alle 16.00, in Cattedrale, inaugurazione del polittico di Carlo Crivelli restaurato alla presenza di autorità e fedeli. Interverranno: S.Ecc.za Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Ascoli Piceno; Don Luigi Nardi, parroco della Cattedrale; Dott. Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno; Dott. Pierluigi Moriconi, Funzionario storico dell’arte SABAP Marche; Arch. Michele Picciolo, Direttore scientifico della Pinacoteca Vescovile; Dott.ssa Rossana Allegri, Restauratrice.

· Alle 18.30, nella parrocchia dei Ss. Simone e Giuda, celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo, per il decennale dell’Emporio della Carità “Madonna delle Grazie” a cui parteciperanno tutti i volontari che prestano (o hanno prestato) il loro servizio all’Emporio.

· Alle 21.00, in Cattedrale, momento particolarmente significativo con una veglia di preghiera a Maria preparata e animata dai gruppi ecclesiali e che sarà l’occasione per pregare in vista dell’apertura del Cammino sinodale che il Santo Padre inaugurerà in Vaticano il 9 e il 10 ottobre e che si aprirà nelle Diocesi il 17 ottobre e si svolgerà in tre fasi tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 2023 e avrà luogo tanto in Vaticano quanto in ciascuna diocesi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

· Sabato 9 ottobre, alle 18.30 ci sarà in Cattedrale, la celebrazione della Cresima.

· Domenica 10 ottobre, alle 18, la S.Messa Pontificale presieduta da S. Ecc.za Mons. Piero Coccia, ascolano, Arcivescovo di Pesaro e Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana.