Montalto delle Marche, doppio appuntamento culturale in centro storico

venerdì 22 ottobre 2021

Il 23 Ottobre sarà un Sabato denso di appuntamenti nel centro storico di Montalto delle Marche. Alle ore 18, presso il Teatro Comunale, ci sarà uno dei numerosi Convegni Sistini che stanno animando il 2021 montaltese. Questa volta i relatori saranno: Laura Ciotti, Valter Laudadio, Walter Scotucci e i loro interventi rientreranno tutti nell’ambito generale degli argomenti toccati nel corso dei Convegni di questi mesi: Studi intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Celebrazioni del V Centenario della nascita.

Alle ore 21, inoltre, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, risuoneranno le solenni note della Messa da Requiem KV626 in RE minore di Wolfgang Amadeus Mozart, il grande canto della speranza ultraterrena, nella trascrizione per pianoforte a quattro mani curata da Carl Czerny, celebre pianista e didatta viennese, vissuto nella prima metà dell’Ottocento.

Il Concerto è diretto dal Maestro Massimiliano Caporale e vedrà impegnata la nuova realtà corale nata all’interno dell’Associazione "Il Portico di Padre Brown" e i solisti Silvia Ottaviani, Barbara Bucci, Roberto Cruciani e Davide Filipponi. Al pianoforte suoneranno i pianisti Alessandro Buca e Luigia Romagni, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Rotella–Montalto delle Marche e per questa occasione coinvolta come musicista.

Due appuntamenti da non perdere, quindi, per ritrovare la voglia di vivere la cultura e la musica, insieme e in presenza. Nel corso di entrambi gli eventi sarà garantito il rispetto delle norme anti-Covid.