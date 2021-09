San Benedetto del Tronto, Harena ospita Stefania Aphel Barzini per il suo ''Le Gattoparde''

di Redazione Picenotime

sabato 11 settembre 2021

Harena si prepara ad ospitare Stefania Aphel Barzini. L'incontro avverrà lunedì 13 alle 21,30 nel noto locale di San Benedetto per parlare del suo libro 'Le Gattoparde'. Vari i libri di cucina pubblicati, ai quali si aggiungono anche due romanzi: L’Ingrediente perduto e Fuori sincrono. Le Gattoparde (Giunti, 2021, prefazione di Fabrizia Lanza) descrive il tramonto di un'epoca in una grande saga siciliana. Dalle prime pagine del capolavoro Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896 - 1957), pubblicato postumo nel 1958, risulta molto chiara quale sia la considerazione che il principe Fabrizio Salina ha nei riguardi di sua moglie Maria Stella. Una figura in ombra, che vive di luce riflessa del marito, il Gattopardo, nobile fattrice di una schiera di sette figli, come la tradizione del ceto nobiliare, al quale appartengono i Salina, vuole e impone. In Sicilia il mondo appartiene agli uomini, ai Gattopardi, che sposano giovani aristocratiche, più o meno belle, da loro tradite e qualche volta a loro volta traditrici, che la sorte spesso rende orfane di figli, morti in tenerissima età. Le storie di queste Gattoparde sono state raccontate poco o male, eccetto quella della più Gattoparda di tutte: la splendida Franca Florio, e non è un caso se l’autrice sceglie come esergo del presente testo una riflessione di questa donna, che ai primi anni del XX° secolo comprese che il mondo magnifico che finora aveva girato intorno alla sua bellezza era finito.