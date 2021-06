''Regione Marche Sostenibile - Giugno in Natura'', a San Benedetto escursione “Asinando”

di Redazione Picenotime

lunedì 07 giugno 2021

Il 2 giugno, il Centro di Educazione Ambientale “La Contea”, ha organizzato un’escursione in compagnia degli asini. “Asinando”, titolo dell’iniziativa afferente agli eventi “Regione Marche Sostenibile – Giugno in Natura”, ha visto la partecipazione di circa 200 persone. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare giovani e adulti sul tema della sostenibilità ambientale e la costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Gli operatori del Centro hanno sviluppato insieme ai bambini una riflessione sulla natura, sullo stupore dinnanzi alla bellezza del mondo e sul sentimento di gratitudine per il dono del creato. Il senso di responsabilità, che si genera nel custodire l’ambiente naturale che è stato affidato all’uomo, è fondamentale per mantenere la giusta rotta e non perdere di vista un rapporto bilanciato tra l’uomo e la natura. Il creato è stato affidato all’uomo ed egli ne deve essere custode per usufruire di tutti i beni.

I partecipanti hanno svolto un’escursione lungo i Sentieri Piceni limitrofi al Centro di Educazione Ambientale, in compagnia delle asinelle Agostina e Zambrotta, poi hanno pranzato nella struttura. L’attività è stata organizzata in collaborazione con il Centro del Riuso del Comune di San Benedetto del Tronto con il sostegno economico del Ministero per la transizione ecologica e il coordinamento della Regione Marche.