Monteprandone: Centro Pacetti, appuntamento con ''Le quattro stagioni'' di Vivaldi

di Redazione pt

mercoledì 07 ottobre 2020

Nuovo concerto di “Monteprandone all’Opera”, la stagione lirico sinfonica promossa e sostenuta dal Comune di Monteprandone con il patrocinio della Regione Marche e la direzione artistica del “Marche Opera Festival”, in programma venerdì 16 ottobre presso la sala Auditorium del Centro Pacetti in via San Giacomo, 107 a Centobuchi di Monteprandone.



Si tratta della rappresentazione de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, uno dei primi esempi di musica a programma. Le immagini di primavera, estate, autunno e inverno vengono, infatti, con superba abilità evocate dalla musica e descritte, con vivace freschezza, dai quattro sonetti scritti dello stesso Vivaldi, che accompagnano i concerti.

Con sorprendente immediatezza il pubblico si ritroverà così immerso tra il canto degli uccelli e le foglie fruscianti, sorpreso dall’improvviso temporale e poi dalla tempesta; rapito ora da un clima trasognato e sereno, ora dai ritmi martellanti della caccia; sferzato dal gelo del vento e dalla violenza della pioggia.

Il concerto proposto al Pacetti vede impegnati sul palco i solisti della Chamber Orchestra “R. Strauss” diretta da Maurizio Petrolo con voce recitante di Giovanna Müller e violino solista Slanyslao Mikova.

Lo spettacolo, con inizio alle ore 21, si svolgerà nel rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid. Ricordiamo che la rassegna musical vede la collaborazione delle aziende Romacar group e Il Conte Villa Prandone, del Ristorante e Hotel San Giacomo di Monteprandone.

“E’ la prima volta che a Monteprandone si realizza un festival dedicato alla lirica - spiega Roberta Iozzi, presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura – è una scommessa per l’Amministrazione comunale e, fin dal primo concerto, nonostante il numero limitato di posti disponibili al Pacetti nel rispetto delle norme anti Covid, Monteprandone all’Opera ha ottenuto un buon apprezzamento da parte del pubblico. Crediamo nel valore sociale e culturale della musica in tutte le sue espressioni e auspichiamo che i prossimi appuntamenti in cartellone possano essere occasione di conoscenza di una forma d’arte ricercata come l’opera”.

I prossimi appuntamenti si terranno venerdì 20 novembre con “Bolero” di Maurice Ravel e venerdì 11 dicembre con una delle più famose opere di Giuseppe Verdi, “La Traviata”. Costo biglietti: singoli concerti posto unico 15 euro; abbonamenti: 2 concerti 25 euro; 4 concerti 45 euro. Prevendite circuito Liveticket www.marcheoperafestival.it (pagina biglietteria). Per informazioni servizio Cultura Comune di Monteprandone 0735710930.