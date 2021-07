San Benedetto, Unicef e Soroptimist inaugurano Baby Pit Stop al Museo del Mare

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 luglio 2021

Il comitato provinciale Unicef Ascoli Piceno e il club Soroptimist International di Ascoli Piceno, hanno provveduto alla realizzazione di un’area di sosta per le mamme dove poter allattare e cambiare il pannolino. Domani giovedì 29 luglio alle 19 presso il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, sito in via Colombo, è prevista l'inaugurazione. Saranno presenti per l'occasione Pasqualino Piunti (sindaco di San Benedetto), il capitano di fregata Marco Mancini (comandante della Capitaneria di Porto), Mirella Mazzarini (presidente comitato regionale Unicef Marche), Silvana Guardiani (presidente comitato provinciale Unicef Ascoli Piceno), l'assessore alla cultura Annalisa Ruggieri e la presidente del club Soroptimist Ascoli Piceno Piera Seghetti.

''In qualità di presidente del Soroptimist club di Ascoli Piceno faccio presente che il Soroptimist International d’Italia ha siglato un protocollo d’intesa con l’Unicef per la promozione del progetto Baby Pit Stop – ha commentato Piera Seghetti -. Un'iniziativa realizzata dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ciò prevede l’allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che vogliono allattare quando si trovano fuori casa ed un’area di sosta per cambiare il pannolino''.