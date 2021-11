Associazione Lido degli Aranci Grottammare, si apre il sipario su rassegna ''Commedie Nostre''

di Redazione Picenotime

mercoledì 03 novembre 2021

Conto alla rovescia per l'Associazione Lido degli Aranci che apre il sipario Sabato 6 Novembre al Teatro delle Energie di Grottammare alle ore 21.15 con il primo appuntamento della rassegna di teatro dialettale “Commedie Nostre”. Ormai arrivata alla quindicesima edizione, questa manifestazione, effettuata in collaborazione con la FITA Marche e con l’Amministrazione Comunale di Grottammare, riscuote anno dopo anno un successo sempre più grande e allarga i confini del suo pubblico e dei suoi abbonati, in una richiesta di partecipazione sempre più numerosa.

Una stagione tutta particolare che prevede quest’anno un altrettanto particolare premio del “GROTTAMMARE MASK - Memoria a Mario Lanciotti”: un riconoscimento sarà infatti assegnato a tutte le compagnie che si sono esibite prima e dopo lo stop causa Covid, in una serata di gala, quella de “LLEGROTTE’S TALENT”, il prossimo 4 Dicembre 2021.

Prepariamoci a ridere quindi con “LA LANTERNA DI DIOGENE” DI MARTINSICURO e la sua “AGENZIA SCAMPAMORTE”, commedia brillante in due atti di Italo Conti e gli arrangiamenti dialettali del regista Fabrizio Testasecca. Si proseguirà il 13-20 e 27 Novembre 2021 con le compagnie “LI FRECIUTE” DI ASCOLI PICENO, la “FILARMONICA DRAMMATICA” DI MACERATA ed il “NUOVO SETTEMMEZZO” DI RIPATRANSONE.

Prezzo del biglietto 6 euro, prevendita al Caffè Ramona di Grottammare. Info al numero di telefono 335.6234568. Restano validi gli abbonamenti della stagione 2020 i quali vanno confermati ai contatti dell'Associazione.