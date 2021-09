Castel di Lama, all'Hotel Casale torna la fiera 'Sposi in Riviera'

di Redazione Picenotime

venerdì 24 settembre 2021

La bellezza e l'eleganza degli abiti nuziali tornano ad animare 'Sposi in Riviera'. Fervono i preparativi per l'edizione 2021 che sisvolgerà sabato 2 e domenica 3 ottobre presso il centro congressi Raffaello dell'hotel Casale di Colli del Tronto. In questi due giorni l'ingresso sarà consentito gratuitamente dalle 10 alle 20 esibendo green pass o tampone. L’esposizione vedrà la presenza delle migliori aziende delle regioni Marche e Abruzzo. Auto, viaggi, bomboniere, fiori, lista nozze, gioielli, wedding, abiti sposi, fotografi, location, musica, torte e tutto ciò che potrà contribuire a rendere unico il giorno più speciale della propria vita. Per tutte le coppie intervenute ci sarà in omaggio un pacchetto Island box per la consulenza relativa al proprio matrimonio. L'organizzazione della fiera sarà curata nei minimi dettagli da Oriana Simonetti.

Per quanto riguarda il fitto programma nella giornata di sabato alle ore 16 e alle 18 sul palco ci saranno vari intrattenimenti e musica da parte di Malafè Danze, Andrew Saba prestigiatore, Ubby e Sefora, Your Songs, Note Amore e Fantasia, Keys (finalista nazionale del Cantagiro). Domenica invece sarà la volta di Momenti di Moda con le sfilate cerimonia sposi previste alle ore 16,30 e alle 18,30. Ci sarà il primo intervento di moda cerimonia sposi della Maison Spose di Ascoli Piceno, Alessandra Bruni Boutique in collaborazione con Fratelli Forti di San Benedetto del Tronto, le acconciature curate da Armonia e Contrasti, il trucco da Glam di Gloria e Danira Micozzi con vari momenti di intrattenimento.