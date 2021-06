Bottega Terzo Settore, Ascoli prima data nazionale tour di Leonardo Valle. Presentazione del libro 'Open Innovation'

di Redazione Picenotime

venerdì 18 giugno 2021

La prima data nazionale del tour di Open innovation non poteva che avere come cornice un luogo innovativo, una fucina di idee nel cuore di Ascoli Piceno. L’appuntamento è mercoledì 23 giugno alle ore 17:30 presso la Bottega del Terzo Settore. Interverranno l’autore Leonardo Valle, Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, Ivano Corradetti, Innovation Manager, Roberto Valenti, Innovatore Sociale e Giovanni Di Giorgi, Direttore editoriale LabDFG. A moderare l’incontro il giornalista Fabio Benvenuti.

L’evento non sarà solo la presentazione di un libro, ma anche un momento di scambio culturale e professionale, quasi una tavola rotonda per introdurre idee che possano rappresentare un volano per il Paese. L’era post Covid va ripensata subito, dando spazio alle idee innovative e investendo sulle giovani risorse. Con le competenze acquisite negli anni, Valle torna a parlarci di Economia, di rivoluzione digitale, di tutte quelle cose che servono necessariamente agli imprenditori di oggi per affrontare le sfide del futuro. La quarta rivoluzione industriale è già qui, il tempo della Closed Innovation è finito e non c’è più tempo da perdere. Open innovation, il seguito naturale di Advanced Advisory, best-seller nella categoria economia e finanza, punta ad offrire le soluzioni e gli spunti per essere competitivi e ambiziosi sui mercati mondiali.

Open innovation rappresenta una sfida vinta per la casa editrice LabDFG: neanche un mese dopo la pubblicazione, lo scorso novembre, aveva già scalato le classifiche dei libri di economia e finanza più venduti in Italia. Dopo il terzo posto ottenuto pochi giorni dopo l’uscita in tutte le librerie d’Italia, i dati GFK della settimana dal 7 al 13 dicembre davano Leonardo Valle sul podio dei libri più venduti, subito dietro Sebastiano Barisoni e davanti a Warren Buffet.

“Open Innovation è fonte di grandi soddisfazioni per me”, ha commentato Leonardo Valle, “e vedo che contribuisce a fornire una chiave di lettura su cosa e come fare per uscire dalla crisi”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni locali CISI – Centro per l’Integrazione e Studi interculturali e La Rinascita ed ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.