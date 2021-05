Democrazia Digitale, anche Ascoli Piceno tra i 24 TEDx uniti nella più grande maratona italiana di idee

di Redazione Picenotime

lunedì 31 maggio 2021

Un giorno decisamente simbolico – il 2 Giugno, la Festa della Repubblica Italiana. Un argomento – come il digitale ha cambiato il tema dei diritti e della democrazia. 15 ore di collegamento, 24 TEDx, in 24 città italiane, quasi 1000 volontari che hanno lavorato insieme in una straordinaria rete di collaborazione, più di 50 speaker e altrettante idee che meritano di essere condivise.

Sono questi i numeri del grande evento streaming gratuito, una vera e propria staffetta da

nord a sud che Il 2 Giugno, dalle 9 alle 24, unirà l’Italia e sarà trasmesso online

Più di 50 uomini e donne speciali proveranno a raccontare, ciascuno con il suo speciale punto di vista, dove siamo arrivati, cosa ci aspetta nel prossimo e futuro e come dovremo essere capaci di utilizzare il potere e le potenzialità del digitale per trasformarli in opportunità.

Nella società DIGITALE siamo di fronte a nuove scelte, nascono nuove libertà, nuovi doveri.

50 speaker d’eccezione ci aiuteranno a capire come la tecnologia possa accelerare alcuni processi democratici e come ne abbia ostacolati e rallentati altri.

La civiltà digitale deve sostenere le capacità umane, cancellare le vecchie discriminazioni, prevenire le nuove, aiutare a superare le disuguaglianze. Un nuovo umanesimo capace di dare a ciascuno la piena consapevolezza delle possibilità, dei limiti e dei rischi per la sua libertà di scelta e per il proprio destino. Nel pensare la società del futuro va difesa la differenza valoriale tra essere umano e macchina.

Musica, politica, comunicazione, tecnologia, sociale, vita quotidiana. E ancora fake news, etica digitale, immigrazione, emigrazione, Intelligenza Artificiale...gli oltre 50 speaker che

saliranno sul palco sono già pronti!

Per partecipare gratuitamente a Democrazia Digitale è sufficiente registrarsi https://tinyurl.com/TEDxAscoliPiceno

Gli speaker di TEDxAscoliPiceno

I tre speaker scelti da TEDxAscoliPiceno, saliranno sul palco alle 15:45 circa e parleranno di intelligenza artificiale, attivismo digitale e di cambiamento

Gabriella Campanile si occupa da 20 anni dello sviluppo delle risorse umane nelle PMI e nelle corporate in Italia, prima come imprenditrice, fondando due società di consulenza e formazione, poi come consulente. HR consultant, senior trainer ed executive coach con credenziali ACC - ICF, esperta ed assessor EQ, collabora con la Pubblica Amministrazione e con varie Università.

È inoltre manager della Business School Daxo Group e della Unit WomenLAB, Co-Founder del progetto Donne 4.0 e della Community Donne 4.0.

Nel suo talk, ci parlerà di intelligenza artificiale e di persone al centro, con la passione che la contraddistingue

Giorgio Di Tullio ama definirsi uno studioso dei cambiamenti. È autore e designer di prodotti e di processi di trasformazione nelle organizzazioni. Per oltre trent’anni ha esplorato territori, architetture, antropologie di terre lontane, attraversate da cambiamenti profondi. Oggi, coordina diversi gruppi di ricerca per l'innovazione e sviluppa percorsi di apprendimento per la transizione digitale e per la co-creazione di contenuti. Giorgio ci parlerà di futuro, dal suo punto di vista di osservatore dei cambiamenti.

Fabio Fraticelli, è Chief Operating Officer di TechSoup Italia e docente a contratto di “Organizzazione delle Aziende Pubbliche e non Profit” presso l’Università Politecnica delle Marche. Da tempo, sviluppa progetti incentrati sull’uso della tecnologia per migliorare la comunicazione (interna ed esterna) e l’organizzazione di processo. È un esperto di trasformazione digitale nel terzo settore e affronterà, nel suo talk, il tema dell’attivismo digitale e del valore delle tecnologie nel Terzo Settore.