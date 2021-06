''In corpore sano'': tra natura e sport, presentati eventi estivi a Maltignano e Folignano

di Redazione Picenotime

martedì 15 giugno 2021

Sarà un'estate tutta all'insegna dell'attività sportiva all'aperto e della natura a Folignano e Maltignano. Al via il progetto “In corpore sano”, eventi e manifestazioni, organizzati dalle due amministrazioni comunali e rivolti a persone di ogni età tra camminate, fitness, sport, yoga e iniziative plastic free.

Le camminate avranno varie tematiche che riguarderanno la gestione del proprio corpo durante l’attività fisica, l'osservazione e la conoscenza del territorio, la riscoperta di antichi sentieri.

In programma anche una “Giornata dello sport in famiglia” con attività fisica guidata da istruttori di scienze motorie che coinvolgeranno tutti i componenti della famiglia per un totale di otto ore. Nella stessa giornata si svolgerà un workout per giovanissimi per poter svolgere attività fisica divertendosi con la musica. Nel mese di settembre è prevista infine una esibizione dimostrativa di tiro con l’arco della durata di tre ore, con possibilità di praticare tale disciplina. È prevista inoltre un’attività “plastic free” volta alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, sull’uso sostenibile della plastica e alternativo ad essa.

Si parte intanto con i primi eventi: domenica 20 giugno ci sarà la “Camminata in salute, natura e sport tra Maltignano e Folignano”, poi ogni giovedì di luglio al via “Salute in cammino” con appuntamenti serali tra i due paesi, ed infine Summer Yoga, ogni venerdì a Villa Pigna.

Coinvolti nel progetto delle due amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano ci sono:

Us Acli, Asd Polisportiva Villa Pigna, Asd Futsal Caselle, Asd Archarius Helvinium, Asd Danzarte, Legambiente Marche onlus, Associazione Gigaro 88, Isc Folignano-Maltignano.

«Suggelliamo questo gemellaggio con Maltignano, i nostri cugini. Ringrazio coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto. È un segnale di ripartenza per tutti», commenta il sindaco di Folignano, Matteo Terrani.

«Il gioco squadra ci guida e funziona sempre. Non amo le fusioni dei comuni: si risparmierebbe poco azzerandole, mentre trovo utile un'unione socio-economica e di servizi. Ci fa molto piacere questa collaborazione con Folignano», aggiunge il primo cittadino di Maltignano, Armando Falcioni.

«Sarà come rivedersi e stringersi di nuovo la mano. Sarà un modo per dimostrare ancora una volta la vicinanza tra i nostri due comuni», spiega il consigliere provinciale Daniele Tonelli. «Con questo progetto intendiamo promuovere la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria nell'idea dello sport come valore aggregativo, sociale, educativo e formativo rivolto a tutte le fasce di popolazione, per favorire la ripresa e il ritorno alla normalità», dichiarano Laura Addis, consigliere comunale delegato alla cultura e alle pari opportunità di Folignano e Fabio Nazzari, consigliere comunale con delega allo sport di Maltignano.

«L'idea delle camminate è nata nel 2013 ed è stata esportata fino alla provincia di Ancona: ad oggi abbiamo coinvolto oltre 8 mila persone di ogni età. Invitiamo tutti a partecipare», commenta Giulio Lucidi, presidente Us Acli Marche.

CAMMINATA IN SALUTE

Domenica 20 giugno alle 8,30, si svolgerà “Camminata in salute”. Si tratta di una iniziativa organizzata dalle amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano, dall’Us Acli Marche, dall’Associazione Gigaro 88 con la collaborazione della Croce Verde di Ascoli Piceno.

Il programma dell’iniziativa, a cui collabora la personal trainer Giulia Tomassi Galanti, prevede la partenza e l’arrivo presso il campo sportivo vecchio di Maltignano ed un percorso di 8 chilometri da attraversare lungo via delle vigne e i colli di Cervinara. E’ consigliabile indossare scarpe ed abbigliamento comodo e di dotarsi di una bottiglietta d’acqua). In caso di pioggia o maltempo l’evento sarà rimandato ad altra data. La partecipazione, riservata ad un massimo di 40 persone, è gratuita ma è possibile esclusivamente su prenotazione attraverso un messaggio al numero 3939365509 entro il 17 giugno, indicando data della camminata e nome e cognome di chi partecipa. Il numero è attivo anche per ricevere informazioni. L’iniziativa è realizzata col sostegno della Regione Marche.

SALUTE IN CAMMINO

Il primo luglio invece prenderanno il via le attività del progetto “Salute in cammino”.

Ogni giovedì, fino al 29 luglio si svolgerà una camminata serale della durata di un’ora circa. La partenza è fissata alle ore 21. Il fine dell’iniziativa è quello di incrementare le opportunità di movimento di cittadini di tutte le età riconoscendo nell’attività fisica un utile strumento di prevenzione. Ai partecipanti si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia elettronica.

Per info: 3442229927

Ecco le date :

- 1 luglio Piane di Morro (piazza Giovanni Paolo II)

- 8 luglio Maltignano (campo sportivo)

- 15 luglio Folignano (ex municipio)

- 22 luglio Caselle di Maltignano (impianti sportivi via Como)

- 29 luglio Villa Pigna (PalaRozzi)

SUMMER YOGA

Ogni venerdì, invece, dall'11 giugno al 27 agosto, dalle ore 19 alle 20, a Villa Pigna nei giardini di piazza Simon Bolivar, al via Summer Yoga, lezioni gratuite all'aperto con l'insegnante Eugenia Brega. Preiscrizione obbligatoria al numero 3442229927. (In caso di maltempo le lezioni si terranno presso il teatro parrocchiale San Gennaro a Folignano).

In tutti gli eventi saranno rispettate le normative di contenimento Covid19. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.