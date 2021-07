Quintana di Ascoli, a Porta Maggiore torna ''Un calice sotto al Forte''. Stasera birra e porchetta

di Redazione Picenotime

venerdì 02 luglio 2021

A grande richiesta il Sestiere di Porta Maggiore ripropone 'Un calice sotto il Forte' previsto per domani sera, sabato 3 luglio, a partire dalle 20,30 nel consueto spazio del sestiere che abbraccia uno dei monumenti più caratteristici della città: il Forte Malatesta. Il menu prevede un antipasto degustazione con prodotti tipici Sabelli (Caciotta di mucca, burratina, stracciatella), il timballo della nonna e uno spezzatino con funghi. Ad accompagnare le prelibatezze saranno i vini della cantina Centanni: passerina Offida doc 'Cimula', pecorino Offida doc 'Canapale', marche rosato Itg. La sottoscrizione di 20 euro comprenderà tre degustazioni.

Stasera invece in alto i tricolori con Belgio-Italia. Anche i neroverdi faranno il tifo per la Nazionale azzurra. Per l'occasione è previsto 'Birra e porchetta al Forte Malatesta' al prezzo popolare di 5 euro. Inoltre in sede sono già arrivate le nuove magliette di Porta Maggiore, una seconda pelle per tutti i sestieranti. Tutti gli eventi allestiti si svolgeranno nel completo rispetto delle normative previste. Per info e prenotazioni: 329/6051321 (Lamberto), 366/5735040 (Raffaella), 328/8634394 (Valerio).