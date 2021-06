Ascoli Piceno: ''Nati per Leggere'', evento al Giardino Vescovile di Palazzo Roverella

di Redazione Picenotime

martedì 29 giugno 2021

Riparte anche ad Ascoli Piceno "Nati per Leggere", progetto che si impegna da anni nella promozione della lettura ai bambini in età prescolare e che unisce pediatri, bibliotecari, librai e volontari in tutta Italia. Insieme all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è stato organizzato un vero e proprio cammino attraverso i sensi per scoprire come le emozioni della lettura e della musica possano raggiungerci non solo con la vista ma anche attraverso le percezioni sensoriali diverse.

Questa importante iniziativa ha visto protagonisti i capoluoghi di provincia marchigiani, che hanno dato vita a una prima rete di incontri dal titolo “Storie in tutti i sensi”. Mentre sono stati cinque, uno per ogni provincia, i temi protagonisti delle letture: ‘Io tocco’ a Pesaro. ‘Io sono’, ad Ancona. ‘Io annuso’, a Macerata. ‘Io gusto’, a Fermo. L'evento ad Ascoli Piceno, promosso nell’ambito del progetto ‘Occhio alla rete’, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avuto luogo nel pomeriggio odierno presso il Giardino Vescovile di Palazzo Roverella in Piazza Arringo.

Sempre oggi, inoltre, è stata inaugurata, presso il giardino della Libreria Rinascita di Ascoli, la prima Biblioteca "Nati per Leggere", un'area culturale dove sarà possibile effettuare la prenotazione e il prestito in sicurezza con l’aiuto dei librai.