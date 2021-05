Musei Civici di Ascoli Piceno celebrano la ''Giornata Internazionale dei Musei 2021'' con un webinar

di Redazione Picenotime

giovedì 13 maggio 2021

Il 18 maggio 2021 si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, organizzata ogni anno dall’ICOM - International Council of Museums. Il motto scelto per questa edizione è: “The Future of Museums: Recover and Reimagine”, ovvero “Musei per ispirare il futuro”.

Per l’occasione i gestori dei Musei Civici di Ascoli Piceno, INTEGRA - Gestione Integrata Sistemi per la Cultura e Il PICCHIO - Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche, in accordo con l’assessore alla Cultura Donatella Ferretti e il direttore delle civiche collezioni Stefano Papetti, hanno immaginato una tavola rotonda dal titolo “Migliorare la normalità: musei e scuole, un dialogo educativo”. Il webinar, rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori museali, educatori scolastici e interessati, avrà luogo martedì 18 maggio alle ore 16 su GoToMeeting e YouTube. Il link sarà disponibile sul proprio indirizzo mail dopo l’iscrizione.

Accanto a vari professionisti che operano nel settore educativo e culturale si getteranno le basi per la redazione di un patto di comunità tra l’istituzione scolastica e il settore museale al fine di costruire una collaborazione sulla base dei bisogni educativi nella delicata situazione post Covid-19.

È un momento cruciale per la nostra società e ICOM chiede proprio ai musei “di essere attori del cambiamento. È il momento di ripensare la relazione delle istituzioni permanenti con le comunità, di cui sono al servizio, sperimentare modelli di esperienza culturale e riaffermare con forza il valore essenziale dei musei nella costruzione di un futuro equo e sostenibile”.

Interverranno:

▪ Donatella Ferretti - Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno;

▪ Stefano Papetti - Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno;

▪ Giuliana Pascucci - Coordinamento Regionale ICOM Marche;

▪ Cristiana Aprile - Psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano, S. Benedetto del Tronto e Civitanova Marche;

▪ Giulia Del Vais - Dirigente psicologa UOSD Promozione Educazione Alla Salute (PEAS), Asur Marche AV5;

▪ Elvia Cimica - Dirigente Scolastico ISC Luciani SS. Filippo e Giacomo, Ascoli Piceno;

▪ Alessandro Mariani - Insegnante dell’Istituto Comprensivo Folignano - Maltignano;

▪ Annalisa Trasatti - Coordinatrice del Museo Tattile Statale Omero, Ancona;

▪ Cristina Peroni e Gioia Puliti - Referenti della didattica museale di Ascoli Musei;

▪ Roberto Paoletti - Presidente della Bottega del Terzo Settore.

Modererà: Stefania Mistichelli - Giornalista di Radio Ascoli e Cronache Picene.

Per partecipare, è necessario iscriversi collegandosi al seguente link: http://shorturl.at/wzCD4

Per maggiori info: 0736 298213 | 333 327 6129 | www.ascolimusei.it | FB & IG @ascolimusei

Per info sull’IMD 2021: http://www.icom-italia.org/international-museum-day-2021-il-futuro-dei-musei-rigenerarsi-e-reinventarsi/